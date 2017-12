Lehren aus dem Absturz

Respekt. Was die Frankfurter Eintracht in der Hinrunde abliefert, ist aller Ehren wert. Mit einem Heimsieg gegen Schalke und einem Erfolg im DFB-Pokal beim 1. FC Heidenheim können die Frankfurter ein erfolgreiches Halbjahr krönen.

Niko Kovac und Fredi Bobic haben in Frankfurt entgegen aller Bedenken zu Saisonbeginn inzwischen eine neue Begeisterung geweckt. Längst träumen die Fans der besten Auswärtsmannschaft der Bundesliga vom nächsten Ausflug nach Europa.

Aber aufgepasst: Letzte Saison waren die Frankfurter zum gleichen Zeitpunkt sogar noch besser. Sie lagen am 16. Spieltag auf Platz vier und hatten vier Punkte mehr als jetzt. Was dann folgte, ist bekannt – ein brutaler Absturz, Letzter der Rückrundentabelle mit drei Siegen. Die Verantwortlichen und die Mannschaft müssen bald beweisen, was sie aus dem Krisen-Halbjahr gelernt haben. Der Vorsprung auf die Abstiegsplätze - für Kovac nach wie vor der wichtigste Wert - ist zwar schon jetzt komfortabel groß. Zehn Punkte liegt die Eintracht vor dem HSV. Aber Kovac hat die Rückrunde 2016/17 vor Augen, wenn er seine Mannschaft ermahnt. „wir müssen weitermachen. Nachlassen wollen und werden wir nicht.“

JOCHEN KOCH

Quelle: op-online.de