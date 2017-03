Lindner und Hradecky: Ein Tor und ein Bier für jeden

Frankfurt - So oft gibt es das nicht, dass zwei Torhüter aus einem Verein in einem Länderspiel aufeinandertreffen. Am Dienstagabend war es so weit.

Die Frankfurter "Nummer zwei" Heinz Lindner hat mit Österreich gegen die Frankfurter "Nummer eins" Lukas Hradecky mit Finnland gespielt. In Innsbruck haben sich beide 1:1 getrennt. Die Bierwette ist damit wie das Spiel Unentschieden ausgegangen. "Keiner hat gewonnen, also gab es auch keine Kiste Bier", sagte Hradecky nach dem gemeinsamen Rückflug nach Frankfurt. Immerhin, am Abend hatten die beiden befreundeten Eintracht-Keeper ein gemeinsames Gute-Nacht-Bier getrunken. Am Mittwoch haben sie wieder gemeinsam auf dem Trainingsplatz in Frankfurt gestanden.

Das wird in der kommenden Saison nicht mehr so sein. Während der Vertrag von Hradecky noch ein Jahr läuft und wenn möglich vorzeitig verlängert werden soll, läuft Lindners Vertrag aus und wird nicht verlängert. Sein Berater Max Hagmayr erklärte, dass es Angebote aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Italien gebe. "Heinz fühlt sich auch bereit für die Bundesliga", sagte Hagmayr. (ps)

Keeper-Klöpse! Legendäre Torhüter-Pannen in der Bundesliga Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © Hübner