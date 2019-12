Live: Eintracht Frankfurt beim SC Paderborn - Hütter beginnt defensiv

Eintracht Frankfurt muss am 17. Spieltag in Paderborn antreten. Wir berichten im Live-Ticker vom Spiel der SGE.

Eintracht Frankfurt tritt zum letzten Spiel der Hinrunde beim SC Paderborn an

Trainer Adi Hütter will Negativserie in der Bundesliga beenden

Eintracht Frankfurt mit Verletzungssorgen in Paderborn

Der Liveticker zum Spiel

SC Paderborn - Eintracht Frankfurt 0:0 (0:0)

Aufstellung SC Paderborn

Zingerle - Jans, Kilian, Schonlau, Collins - Gjasula, Sabiri - Pröger, Antwi-Adjei - Mamba, Zolinski Aufstellung

Eintracht Frankfurt Wiedwald - Falette, Hasebe, Ndicka - Kohr, Chandler, Fernandes, da Costa, Kostic - Gacinovic - Dost Tore -:- Schiedsrichter Markus Schmidt

17.25 Uhr: Spannende Aufstellung. Man muss abwarten, wie das auf dem Feld aussieht. Lässt Hütter eine Viererkette spielen? Oder sogar mit fünf Spielern auf einer Linie gegen den Ball? In gut 30 Minuten sind wir schlauer.

17.08 Uhr: Sebastian Rode und Goncalo Paciencia stehen nicht im Kader. Beide fallen verletzt aus.

17.01 Uhr: Adi Hütter wählt eine defensive Aufstellung gegen Paderborn. Dost ist einzige Sturmspitze. Kohr und Fernandes sollen das Mittelfeld in der Defensive stärken.

16.00 Uhr: Die Mannschaft ist am Stadion angekommen. In ca. einer Stunde wird die Startelf bekannt gegeben.

14.10 Uhr: Das Wetter in Paderborn ist auch nicht besser als im heimischen Frankfurt: Die Temperaturen schwanken zwischen fünf und acht Grad bei anhaltendem Regen.

Sonntag, 22.12.2019, 13.00 Uhr: Schon vor der Partie gegen Paderborn sorgt die Eintracht für Gesprächsstoff. Wie die „kicker“ meldet, müssen die Hessen im Werben um den deutschen U-21-Nationalspieler Ragnar Ache noch mal nachlegen. Sparta Rotterdam hat ein erstes Angebot von Eintracht Frankfurt wohl abgelehnt. Rotterdams Sportlicher Leiter erklärte im niederländischen Fernsehen, dass man sich mehr Geld von einem Verkauf des deutschen U-21-Nationalspielers erhoffe als die Eintracht bisher angeboten hat.

Vorbericht: Eintracht Frankfurt zum Abschluss der Hinrunde in Paderborn

Frankfurt - Eintracht Frankfurt befindet sich sportlich in der Krise. Die Mannschaft von Adi Hütter geht auf dem Zahnfleisch. Vor der Partie bei Aufsteiger Paderborn sagte der Trainer angesichts der Niederlage gegen den 1. FC Köln: „Die Jungs waren sehr selbstkritisch mit der Partie gegen Köln, speziell in Bezug auf das Verhalten nach dem 2:0. Ich möchte das auch nicht gelten lassen, dass das an der Kraft liegt. Ich glaube, es liegt an der Konsequenz, die letzten zehn, 15 Prozent rauszuholen. Jetzt müssen wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen. Vielleicht noch besser nach hinten arbeiten und noch konsequenter das Tor verteidigen.“

In den letzten Bundesligaspielen setzte es Niederlagen der Eintracht gegen Freiburg, Wolfsburg und Mainz, und auch im Heimspiel gegen die Hertha aus Berlin sprang nur ein - vor allem spielerisch mageres - 2:2 heraus. Danach wurde auf Schalke verloren, und im Heimspiel gegen Köln unterlag man nach einer 2:0-Führung noch mit 2:4. Keine guten Vorzeichen für die Begegnung gegen den SC Paderborn am heutigen Sonntag um 18.00 Uhr.

Eintracht Frankfurt: Paderborn geht als Favorit in die Begegnung

Beim SC Paderborn sind Antwi-Adjei (links) und Oliveira Souza (rechts) sind Alternativen auf den Außenbahnen. Vorne könnte Zolinski ins Team zurückkehren und Michel oder Mamba verdrängen. Gegen die schwächelnde Eintracht gehen die Hausherren sogar als Favorit ins Rennen.

von Stefan Krieger