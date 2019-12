Live: So schlägt sich Eintracht Frankfurt beim FSV Mainz 05

Eintracht Frankfurt trifft am 13. Spieltag auf den FSV Mainz 05. Wir berichten im Live-Ticker vom Spiel der SGE.

FSV Mainz 05 - Eintracht Frankfurt, 20.30 Uhr -:- (-:-)

Voraussichtliche Aufstellung Mainz 05 Zentner - St. Juste, Fernandes, Niakhaté - Öztunali, Latza, Kunde, Aaron, Boetius - Onisiwo, Quaison. Voraussichtliche Aufstellung Eintracht Frankfurt Rönnow - Touré, Hasebe, Hinteregger - da Costa, Kohr, Sow, Gacinovic, Kostic - Kamada, Paciencia. Tore Schiedsrichter Manuel Gräfe (Berlin)

Update, 19 Uhr: In eineinhalb Stunden geht es los. Die Eintracht konnte die letzten 15 Spiele in Mainz nicht gewinnen. Wir wollen von Ihnen wissen: Schafft Frankfurt heute die Wende? Stimmen Sie ab!

Update vom Montag, 02.12.2019, 17.05 Uhr: Noch rund 3,5 Stunden bis zum Anpfiff. Zeit, den Schiedsrichter der heutigen Partie vorzustellen: Manuel Gräfe. Der 46-Jährige pfeift am heutigen Montagabend bereits sein 261. Bundesligaspiel, bringt also viel Erfahrung mit. Ihm zur Seite stehen Guido Kleve und Markus Sinn. Der Vierte Offizielle ist Benjamin Cortus. In Köln an den Bildschirmen sitzt Benjamin Brand.

+++ Hallo und Herzlich Willkommen zu unserem Live-Ticker zur Partie Eintracht Frankfurt gegen Mainz 05. Anstoß in der Mainzer Opel Arena ist um 20.30 Uhr. Wir sind live für Sie dabei.

Vorbericht: Eintracht will Angstgegner Mainz schlagen

Frankfurt - Die Eintracht konnte nach drei Niederlagen in Serie wieder einen Sieg landen. Beim 2:1-Erfolg in der Europa League beim FC Arsenal tankte die Mannschaft von Trainer Hütter ordentlich Selbstvertrauen für die bevorstehende Aufgabe beim FSV Mainz 05. Mit einem Erfolg gegen die Rheinhessen würde die SGE den VfL Wolfsburg von Platz neun verdrängen und in Schlagdistanz zu den internationalen Plätzen stehen.

Bei der SGE könnte es ein paar Änderungen in der Startelf geben. Dem in London enttäuschenden und in der Halbzeit ausgewechselten Andre Silva droht die Bank. Ob der Niederländer Bas Dost allerdings fit ist für die Partie in Mainz wird sich erst kurzfristig entscheiden. Eine Option ist, dass der zweifache Torschütze Daichi Kamada ins Sturmzentrum rückt und für ihn der in London starke Mijat Gacinovic seinen Platz im Mittelfeld einnimmt. Trainer Adi Hütter muss definitiv einen Wechsel in der Verteidigung vornehmen, denn Kapitän David Abraham ist in der Bundesliga gesperrt und darf erst in der Rückrunde wieder eingreifen. Für ihn startet wahrscheinlich Almany Toure neben Martin Hinteregger und Makoto Hasebe.

Eintracht Frankfurt: Mainz nach Trainerwechsel im Aufwind

Der FSV Mainz 05 ist nach schwierigen Wochen wieder im Aufwind. Nach der Entlassung von Trainer Sandro Schwarz wurde der Ex-Kölner Achim Beierlorzer als sein Nachfolger verpflichtet. Im ersten Spiel unter dem neuen Coach gelang bei der formstarken TSG Hoffenheim ein fulminanter 5:1-Sieg - und das obwohl die Rheinhessen eine Halbzeit in Unterzahl spielen mussten.

Eintracht Frankfurt konnte noch kein Bundesliga-Spiel in Mainz gewinnen. Sechs Partien endeten Remis, in fünf Spielen ging die SGE als Verlierer vom Platz. Diese Serie will die Mannschaft von Trainer Hütter unbedingt beenden.

