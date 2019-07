Live-Ticker: Eintracht führt 2:0 im Testspiel gegen den FC Wels

Zwischen den Spielen in der Europa League testet die Eintracht am Sonntag in Österreich gegen den FC Wels. Wir sind ab 18 Uhr live für Sie dabei!

18:23 Uhr: TOOOOR für die Eintracht. Wieder Paciência. 2:0. Kopfball-Tor nach einer Ecke von de Guzman.

18:21 Uhr: Schöne Aktion von Jetro Willems: Einfach mal von links aufs Tor marschiert - und dann abgezogen. Der Keeper von Wels reißt die Fäuste hoch und kann klären.

18:20 Uhr: Die Eintracht lässt es keineswegs ruhig angehen, im Gegenteil: Die Jungs sind hochmotiviert, laufen, pressen, erobern sich den Bällen und erspielen sich so schöne Möglichkeiten. Echt nett zu Gucken.

18:14 Uhr: TOOOR für die Eintracht!!! 1:0. Torschütze Gonçalo Paciência. Völlig unbedrängt. Schöne Einzelaktion. Satt links aus 13 Metern.

18:12 Uhr: Die Eintracht kombiniert, die Spieler suchen ihre Mitspieler.

18:06 Uhr: Uups. Die Spieler von Wels sind gegen die Eintracht-Offensive deutlich überfordert. Und wo es an spielerischen Möglichkeiten fehlt, wird ein Adler auch mal per Foul gestoppt. ist aber alles echt harmlos.

18:02 Uhr: Die Eintracht, ganz in weiß, greift gleich mal an. Schöne Kombination - und der Torhgüter von Wels muss sich das erste Mal lang machen.

18:00 Uhr: Anpfiff!

17:58 Uhr: Stimmung und Atmosphäre wie bei einem Drittligisten: familiär und irgendwie gemütlich hier in Österreich.

17:55 Uhr: So, noch fünf Minuten, dann geht's los. Die Eintracht bestreitet ein Testspiel gegen den FC Wels. Noch nie gehört? Wels ist ein Regionalligist in Österreich. Also: ein munterer Kick, hoffen wir. Mal sehen, wie die Frankfurter Jungs so drauf sind.

Nächster Gegner nach Talinn

Frankfurt/Windischgarsten - Direkt nach dem Auftaktsieg der Frankfurter Eintracht in der Europa-League-Qualifikation gegen Flora Tallinn macht sich die Mannschaft auf den Weg in das zweite Trainingslager nach Österreich. Am Sonntag (28. Juli) trifft die Eintracht dort im Zuge eines Testspiels auf den österreichischen Regionalligisten FC Wels.

Die Europa-League-Qualifikation fällt mitten in die Vorbereitung der Hessen, sie müssen ihr Trainingslager in Österreich sogar für das Rückspiel der zweiten Qualirunde unterbrechen. Umso wichtiger sind die kommenden Tage in Österreich, wo Trainer Adi Hütter mit seinem Team weiter an einer konkurrenzfähigen Mannschaft basteln möchte.

Testspiel: Beim FC Wels beginnt am Freitag die neue Saison

Ein Testspiel ist deshalb immer eine gute Gelegenheit, die einzelnen Spieler noch einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Der FC Wels spielt seit der vergangenen Saison in der dritthöchsten Spielklasse Österreichs. In der Regionalliga Mitte, der der FC Wels angehört, beginnt in dieser Woche der Spielbetrieb. Die Mannschaft von Wels dürfte also gut vorbereitet in das Spiel gehen.

Die Stimmung dürfte auch gut sein, denn in den vergangenen Jahren waren immer einige Fans ihrer Mannschaft nachgereist – und das dürfte auch in diesem Jahr der Fall sein. Wenn auch nicht im selben Ausmaß wie sonst, da ja bereits am Donnerstag das nächste Europa-League-Qualifikationsspiel vor heimischer Kulisse ansteht.

Eintracht Frankfurt gegen FC Wels in der Huber-Arena in Wimpassing

Das Spiel am Sonntag beginnt um 18 Uhr und wird in der Huber-Arena in Wimpassing ausgetragen. Das Stadion wurde zwischen 2014 und 2016 neu errichtet und bietet Platz für bis zu 3000 Besucher.

Von Melanie Gottschalk

