Live: So schlägt sich Eintracht Frankfurt bei Werder Bremen

Eintracht Frankfurt trifft im Bundesliga-Nachholspiel auf den SV Werder Bremen. Wir berichten in unserem live-Ticker vom Spiel.

SV Werder Bremen - Eintracht Frankfurt, Mittwoch, 03.06.2020, 20.30 Uhr

Voraussichtliche Aufstellung

SV Werder Bremen Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Friedl - Vogt - M. Eggestein, Klaassen - Bittencourt, Rashica - Sargent Voraussichtliche Aufstellung

Eintracht Frankfurt Trapp - Abraham, Hasebe, Hinteregger - Toure, Ilsanker, Sow, Kostic - Kamada - Dost, Silva Tore Schiedsrichter Patrick Ittrich

+++ 17.28 Uhr: Die Statistik spricht für einen Sieg der Frankfurter Eintracht: Fünf spannende Fakten zum Eintracht-Spiel beim SV Werder Bremen

+++ 16.49 Uhr: Schiedsrichter der Partie zwischen Werder Bremen und Eintracht Frankfurt wird Patrick Ittrich sein.

+++ 16.19 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker der Bundesliga-Partie zwischen Werder Bremen und Eintracht Frankfurt. Wir werden die Partie am Mittwoch (20.30 Uhr) für Sie im Live-Ticker verfolgen. Zudem verraten wir Ihnen, wo Sie Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt live im TV und im Live-Stream* verfolgen können.

Vorbericht: Eintracht Frankfurt zu Gast bei Werder Bremen

Frankfurt - Aufatmen bei Eintracht Frankfurt. Mit dem 2:1-Auswärtssieg beim VfL Wolfsburg verschaffte sich das Team von Adi Hütter Luft im Abstiegskampf und vergrößert den Vorsprung auf den Relegationsplatz, den derzeit Fortuna Düsseldorf einnimmt, auf fünf Punkte. Mit einem Erfolg im Nachholspiel beim Tabellen-17.Werder Bremen würde Eintracht Frankfurt einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.

Werder Bremen befindet sich nach schweren Wochen und Monaten aktuell aber wieder im Aufwind. In den letzten drei Spielen holten die Werderaner sieben Punkte. Neben zwei 1:0-Auswärtssiegen beim SC Freiburg und Schalke 04, gelang der Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt ein 0:0 im eigenen Stadion gegen Champions League-Aspirant Borussia Mönchengladbach. Mit einem Erfolg über Eintracht Frankfurt würde sich Bremen an Fortuna Düsseldorf vorbei auf Platz 16 schieben - punktgleich mit dem FSV Mainz 05. Die Norddeutschen haben also noch gerade so die Kurve bekommen, um den Abstiegskampf erfolgreich zu meistern. „Werder verteidigt nun besser und geschlossener. Sie stehen wieder stabil und haben zuletzt keine Gegentore mehr kassiert. Es ist sicherlich nicht mehr das selbe Team wie vor drei bis vier Wochen“, sagte Eintracht-Trainer Adi Hütter auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

️ #Hütter:

„Die morgige Partie ist für beide Teams enorm wichtig. Wir holen den Spieltag nach und ziehen dann mit den anderen Teams wieder gleich. Werder steht dabei natürlich mehr unter Zugzwang, sie müssen fast schon unbedingt gewinnen.“

––––––#SGE #SVWSGE — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) June 2, 2020

Eintracht Frankfurt holt sich Selbstbewusstsein

Die in Wolfsburg siegreiche SGE, die durch den Erfolg ordentlich Selbstbewusstsein getankt hat, will die Punkte natürlich mit nach Hessen nehmen. „Wir müssen morgen an die Leistung vom vergangenen Wochenende anknüpfen, dann können wir auch bei Werder gewinnen. Mit einem Sieg morgen könnten wir uns von Bremen sehr weit entfernen“, so Hütter.

Verzichten muss Adi Hütter in Bremen auf die Verletzen Goncalo Paciencia und Gelson Fernandes, der vermutlich den Rest der Saison ausfallen und damit wahrscheinlich kein Spiel mehr absolvieren wird, vor seinem bereits angekündigten Karriereende im Sommer.

Eintracht Frankfurt: Angeschlagene Spieler beim Gegner

Beim Gastgeber sind ein paar Akteure angeschlagen. Leonardo Bittencort, der Siegtorschütze auf Schalke, wird aber voraussichtlich auflaufen können, genauso wie Stürmer Milot Rashica. Nicht mehr auf dem Platz stehen wird dagegen Nuri Sahin, der an der Hüfte verletzt ist und erst in der kommenden Spielzeit wieder ins Geschehen eingreifen kann.

Von Sascha Mehr

*fr.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.