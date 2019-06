Fix! Luka Jovic wechselt zu Real Madrid

Jetzt ist es fix: Luka Jovic verlässt Eintracht Frankfurt und wechselt zu Real Madrid.

Frankfurt - Eintracht Frankfurt muss in Zukunft ohne Torjäger Luka Jovic auskommen müssen. Wie in der Vergangenheit spekuliert, wechselt der Serbe zu Real Madrid. Allerdings muss zuvor noch der Medizincheck absolviert werden. Bei den Spaniern erhält Jovic einen Fünfjahresvertrag. Über die Höhe der Ablöse war zunächst nichts zu erfahren, die beteiligten Partien vereinbarten Stillschweigen.

Laut "Marca" soll die Ablösesumme aber 60 Millionen Euro plus mögliche Boni betragen. Davon gehen 30 Prozent an Benfica Lissabon.

Bobic: Es gab eine finanzielle Schmerzgrenze für Luka Jovic

Eintracht Sportvorstand Fredi Bobic sagte: „Sportlich gesehen ist Luka Jovic ein großer Verlust für uns. Seine Explosivität und Torgefährlichkeit hat sich mittlerweile in Europa herumgesprochen und wir haben in den vergangenen zwei Jahren nicht nur von seinen Toren stark profitiert. Aber für uns war klar, dass es eine finanzielle Schmerzgrenze gibt. Für Eintracht Frankfurt ist das ein guter und wichtiger Transfer. Luka wünschen wir für seine Zukunft nur das Beste. Er hat die besten Voraussetzungen für eine großartige Karriere. Und wir sind stolz, dass wir ihn auf diesem Weg begleitend unterstützen konnten.“

Luka Jovic von Eintracht Frankfurt ist zweitbester Torschütze der Europa League

In 22 Bundesligapartien in der Saison 2017/18 traf Jovic acht Mal für die Eintracht und leistete eine Torvorlage. Mit seinem Treffer beim 1:0-Auswärtssieg im Halbfinale beim FC Schalke 04 legte er den Grundstein für den späteren DFB-Pokal-Sieg.

In der Saison darauf wurde der Serbe zum absoluten Leistungsträger. In 32 Bundesligaspielen war Jovic 17 Mal erfolgreich, außerdem erzielte er zehn Treffer in 14 Europa League-Spielen und war damit der zweitbeste Torschütze in diesem Wettbewerb hinter Olivier Giroud (Chelsea FC). (red)

