"Die Eintracht ist für jeden Schiedsrichter eine Herausforderung"

Frankfurt - Was also ist von der Eintracht in der neuen Saison zu erwarten? Unser Mitarbeiter Peppi Schmitt hat gefragt bei der sportlichen und gesellschaftlichen Prominenz. Heute: Lutz Wagner.

197 Bundesligaspiele hat Schiedsrichter Lutz Wagner geleitet, dazu mehr als einhundert Zweitligaspiele. Die Eintracht aber hat er nur selten gepfiffen und wenn, dann nur in Freundschaftsspielen. In der Bundesliga oder der Zweiten Liga durfte er nie ran, wenn die hessische Eintracht gespielt hat, ganz einfach, weil er in Kriftel am Taunus zu Hause ist, also schon geografisch eine Nähe zu den Frankfurtern hat. Nach dem Ende seiner aktiven Karriere 2010 ist der heute 54 Jahre alte Wagner den Schiedsrichtern und ihren Organisationen treu geblieben. Er gehört der DFB-Schiedsrichterkommission an, ist Lehrwart der deutschen Schiedsrichter und offizieller Beobachter und Coach in der in der Bundes- und Zweiten Liga.

So sieht er auch die Eintracht ziemlich oft, wirft von der Tribüne ein Auge auf seine Nachfolger. "Die Spielweise der Eintracht ist eine Herausforderung für jeden Schiedsrichter", sagt Lutz Wagner. Und meint dies überhaupt nicht negativ. Die Frankfurter Mannschaft würde unter Trainer Niko Kovac "sehr dynamisch" spielen. "Auch körperbetont und positiv aggressiv", hat Wagner bei seinen Beobachtungen in der Arena festgestellt, "das stellt die Schiedsrichter schon vor echte Aufgaben." Die meisten seiner Kollegen würden übrigens gerne in der Frankfurter Arena pfeifen, "weil die Stimmung schon große Klasse ist." Und was für die Spieler gilt, gilt auch für die Unparteiischen: Am liebsten gehen sie ihrem Sport in vollen Stadien nach.

Von der Eintracht erhofft er sich in der neuen Saison , "dass sie in der Vorrunde wieder so gut spielt wie letzte Saison, und in der Rückrunde dann genauso gut wie in der Vorrunde." Das würde zumindest einen sicheren Platz in der Bundesliga für die Zukunft bedeuten. Die Fans, die der Einführung des Video-Beweises noch etwas skeptisch entgegensehen, versucht der erfahrene Schiedsrichter zu beruhigen. "Bei uns wird es sicher nicht so ein Durcheinander geben wie beim Confed-Cup", sagt Lutz Wagner, "ganz einfach, weil unsere Leute besser geschult sind". Schon seit einem Jahr werden Video-Referees auf ihre Arbeit vorbereitet. (ps)

