„In Mailand ist auf jeden Fall etwas drin“

Die Frankfurter Eintracht bleibt in der Europa-League auch im neunten Spiel ungeschlagen. Doch nach dem 0:0 gegen Inter Mailand im Achtelfinal-Hinspiel wird es schwer, das Viertelfinale zu erreichen. Das Rückspiel findet am Donnerstag im Mailänder San Siro statt.

VON PEPPI SCHMITT

Frankfurt – Die Frankfurter hätten mehr erreichen können. Die Mailänder waren vor der Pause die bessere Mannschaft, bauten aber nach dem Wechsel im gleichen Maße ab wie die Eintracht sich steigerte. Die besseren und zahlreicheren Chancen für den Sieg hatte die Eintracht.

„Inter ist kein großes Team mehr, wir waren die bessere Mannschaft“, sagte der erfahrenen Makoto Hasebe, „die Chancen stehen 51:49 Prozent für uns.“ Das sieht auch Torwart Kevin Trapp so. „Wir haben eine gute Ausgangsposition, aber es wird natürlich nicht leicht.“

Die Fans der Frankfurter lieferten eine Klassevorstellung mit einer eindrucksvollen Choreografie, doch das Spiel bestimmten die Gäste, auch ohne ihre Stars Mauro Icardi und Radja Nainggolan. Torhüter Kevin Trapp hatte seine beste Szene in der 22. Minute, als Schiedsrichter William Collum nach einem eher leichten Kontakt im Strafraum an Lautaro Martinez auf Elfmeter entschied. Marcelo Brozovic lief an, doch Trapp hatte die Ecke geahnt, kratzte den Ball aus dem unteren rechten Eck.

Das zuletzt so schnelle Spiel der Hessen kam nicht in Gang. Was auch daran lag, dass diesmal die Jungen ihre Nerven nicht im Griff hatten. Evan Ndicka produzierte zwei böse Fehlpässe, war dann so verunsichert, dass er nur noch Rückpässe spielte. Luka Jovic musste erkennen, dass zu den ganz Großen der Zunft dann vielleicht doch noch ein wenig fehlt.

Halbzeit-Fazit von Manager Bruno Hübner: „Wir haben ein bisschen ängstlich gespielt, wir müssen jetzt mutiger werden.“ Genau diese Anweisung hatte auch der Trainer gegeben. „Der Trainer hat uns wachgerüttelt“, sagte der starke Sebastian Rode. Nun ging es nach vorne, nun gab es auch Chancen. Und nun waren auch die Zuschauer wieder in ihrem Element. Der einzige, der nicht so richtig mitspielte war der schottische Referee. In der 53.Minute pfiff er nach einem Rempler von D’Ambrosio im Strafraum an Haller keinen Elfmeter. Das sorgte für Aufregung, auf den Rängen und am Spielfeldrand. Trainer Hütter („Wenn man in der ersten Halbzeit den Elfmeter gibt, dann war der Elfmeter an Haller der klarere“) war so aufgebracht, dass er eine Trinkflasche wegtrat, und deshalb auf die Tribüne geschickt wurde. Doch nun war die Frankfurter Mannschaft im Spiel. Jovic hatte eine Kopfballchance, da Da Costa auch. In der 61.Minute schien dann ein Strafstoß für die Eintracht fällig. Wieder war D’Ambrosio der Sünder, diesmal hatte er Kostic an der Strafraumgrenze abgeräumt. Wohl auf der Linie, aber der Referee sah das Foul knapp außerhalb. Es gab nur Freistoß. In der 70. Minute hatte Martin Hinteregger eine „Hundertprozentige“. Doch er köpfte freistehend am langen Eck vorbei. „Den musste ich machen, keine Frage“, sagte der Österreicher.

„Das Wichtigste in einem K.o.-Spiel ist, dass man zu Null spielt. Das ist uns gelungen“, sagte Trainer Hütter. „Nächste Woche wird es ein ganz anderes Spiel.“

Inter-Trainer Luciano Spalletti meinte: „Heute haben beide auf gleichem Niveau gespielt, deshalb stehen die Chancen 50:50.“

„Inter muss jetzt gewinnen. In Mailand ist auf jeden Fall etwas drin. Uns reicht ein Unentschieden mit einem Tor und ein Sieg“, geht Sportvorstand Fredi Bobic optimistisch ins Rückspiel.

Quelle: op-online.de