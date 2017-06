Fabián schießt Traumtor gegen DFB-Elf

Frankfurt/Sotschi - Marco Fabián von Eintracht Frankfurt hat bislang nicht viele Spiele für Mexikos Nationalmannschaft beim Confed Cup auf dem Platz gestanden. Mit einem Traumtor gegen die DFB-Elf machte er dann jedoch auf sich aufmerksam.

Der Frankfurter Mittelfeldspieler Marco Fabián musste im ersten Gruppenspiel gegen Portugal (2:2) die gesamten 90 Minuten von der Bank aus zuschauen. Beim 2:1-Sieg gegen Neuseeland durfte er dann von Beginn an mitspielen, um sich dann im letzten Spiel der Vorrunde gegen Russland (2:1 für Mexiko) erneut auf der Ersatzbank wiederzufinden.

Auch im Halbfinale gegen die deutsche Nationalmannschaft musste Marco Fabián sich zunächst mit seiner Rolle als Ersatzspieler begnügen. In der 62. Minute wurde er dann eingewechselt, konnte aber die drohende Niederlage auch nicht abwenden. In der 89. Minute machte er beim Stand von 3:0 für Deutschland dann aber doch noch mit einem Traumtor auf sich aufmerksam: Aus mehr als 30 Metern zimmerte er einen Freistoß in den rechten Torwinkel - unhaltbar für DFB-Torwart ter Stegen (ab Minute 0:42 hier zu sehen).

An der Niederlage für Mexiko änderte das Tor von Fabián nichts mehr, auch wenn der Frankfurter Mexikaner einige Sekunden später sogar noch eine Chance bekam, die der deutsche Abwehrspieler Antonio Rüdiger jedoch klärte. Zwei Minuten später erhöhte Amin Younes auf 4:1 für die DFB-Elf und das Spiel war endgültig entschieden.

Für einen anderen Mexikaner von Eintracht Frankfurt endete das Turnier bereits im zweiten Gruppenspiel: Neuzugang Carlos Salcedo verletzte sich gegen Neuseeland an der Schulter und wird den Hessen zu Beginn der Bundesliga-Saison fehlen. (nb)

Quelle: op-online.de