Mein Thema des Jahres: Höhenflug der Eintracht Fredi Bobics Herangehensweise tut Frankfurt gut

Von Jörg Moll.

Ein bemerkenswertes Jahr für Eintracht Frankfurt endete mit einer überraschenden Erkenntnis. Der Fußball-Bundesligist vom Main kann mehr als sein langjähriger Vorstandsboss Heribert Bruchhagen stets predigte. Der knorrige Westfale, mittlerweile beim Bundesligarivalen Hamburger SV als Vorstandsvorsitzender eingestiegen, hatte der Eintracht nur dann zugetraut, um Platz sechs oder sieben mitzuspielen, „wenn alles gut läuft“. Kaum hat sich Bruchhagen verabschiedet, widerlegt ihn der Klub, den er beachtliche 13 Jahre lang höchst seriös, aber eben auch höchst konservativ führte. Die Frankfurter steuern nach 16 Spieltagen auf Champions-League-Kurs. 29 Punkte und Rang vier lassen die euphorisierten Frankfurter Fans von der großen europäischen Bühne träumen.

Und daran hat Bruchhagens Nachfolger einen großen Anteil. Der frühere Stuttgarter Sportvorstand Fredi Bobic, mit einiger Skepsis in der Mainmetropole begrüßt, hat mit Sportdirektor Bruno Hübner und Trainerglücksgriff Niko Kovac nach dem Beinahe-Abstieg völlig zu recht alles auf den Prüfstand gestellt.

Seit dem knapp, aber verdient in den Relegationsspielen gegen den 1. FC Nürnberg (1:1, 1:0) geschafften Klassenerhalt ist vieles anders, einiges neu und gefühlt alles aufregender geworden bei der Eintracht. Bobic stellte neue Co-Trainer, Scouts, Physiotherapeuten und Analysten ein. Und er vertraute dem Fleiß und Geschick des Trainerteams um Niko Kovac, das wiederum bei Spielerverpflichtungen von Bobics Netzwerk profitierte. Eine anfangs kritisch beäugte Ansammlung von Nobodys aus den Riesenkadern internationaler Topklubs – Omar Mascarell und Jesus Vallejo kamen von Real Madrid, Michael Hector vom FC Chelsea, Guillermo Varela von Manchester United – fügte sich glänzend in das gebliebene Gefüge ein. Bobics Vertrauen in den Multi-Kulti-Kader mit Spielern aus 17 Nationen zahlte sich aus. Das Erstaunliche dabei: Vor allem die arrivierten Spieler profitierten davon. Ein Timothy Chandler, ein Bastian Oczipka oder ein Makoto Hasebe trumpfen konstant stark auf wie lange nicht.

Bobics Herangehensweise tut der Eintracht gut. Dass er sich dabei selbst nicht in den Vordergrund stellt, ist durchaus überraschend. Nach der Trennung vom VfB Stuttgart im September 2014 war der Ex-Nationalspieler als TV-Experte omnipräsent. In Frankfurt zog er sich geschickt in den Hintergrund zurück – und setzt von dort aus bemerkenswerte Zeichen. Die vorzeitigen Vertragsverlängerungen mit Niko Kovac bis Sommer 2019 sowie den Leistungsträgern Chandler (2020) und Hasebe (2018) gehören sicherlich auch dazu.

Quelle: op-online.de