Nach Eintracht-Spiel: Vermummte greifen Limassol-Anhänger an

Frankfurt - Nach dem Spiel der Eintracht in der Europa League kommt es in der Stadt zu einer Auseinandersetzung. Dabei werden zwei Männer verletzt.

Es ist gegen 1.50 Uhr in der vergangenen Nacht als sechs Anhänger von Apollon Limassol auf dem Rückweg vom Stadion in ihr Hotel in der Innenstadt sind. Wie die Polizei berichtet werden sie dann in der Langen Straße plötzlich von 20 Vermummten angegriffen. DAbei wird ein 22-Jähriger zu Boden gestoßen, ehe die Täter auf ihn einschlagen und -treten. Einen weiteren 22-Jährigen schlagen die Angreifer ins Gesicht. Im Anschluss laufen die 20 Männer in verschiedene Richtungen davon. Die beiden Attackierten kommen vorsorglich ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt jetzt, ob es sich bei den Angreifern um Anhänger von Eintracht Frankfurt handelt.

Auch vor dem Spiel hatte es einen Angriff auf Fans der auswärtigen Mannschaft gegeben. Am Dienstagabend waren sieben Anhänger des zyprischen Fußballclubs ebenfalls von rund 20 Vermummten attackiert worden. (jo)

