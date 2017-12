Naldo schockt Frankfurt: Ausgleich mit dem letzten Schuss

Frankfurt – Später Punktverlust für die Frankfurter Eintracht. Mit der letzten Aktion glich Schalke 04 zum 2:2 aus. Die Hessen hatten schon 2:0 geführt. Von Daniel Schmitt

Das Spiel hätte für die Frankfurter nicht besser beginnen können. Nach nur 62 Sekunden drückte Luka Jovic, der trotz drei vergebener Großchancen beim 2:1 in Hamburg erneut den Vorzug vor Sebastian Haller erhalten hatte, den Ball über die Linie. Die Vorarbeit zum frühen 1:0 lieferte Mijat Gacinovic von der linken Seite. Anschließend entwickelte sich vor 50.600 Zuschauern eine Partie, in der kernig geführte Zweikämpfe im Fokus standen. So kassierten mit Gacinovic, Ante Rebic und Jetro Willems gleich drei Frankfurter im ersten Abschnitt die Gelbe Karte. Den schwachen und von einem Platzverweis äußerst gefährdeten Willems nahm Eintracht-Trainer Niko Kovac sogar noch in der ersten Hälfte vom Feld (42.), Rebic folgte kurz nach dem Seitenwechsel (49.).

Eintracht gegen Schalke: Die Stimmen zum Spiel

Bei den optisch überlegenen Schalker dauerte es 36 Minuten, ehe sie sich die erste echte Chance erspielten. Nach einer flachen Hereingabe trat Frankfurts Marco Russ in der Mitte über den Ball, Schalkes Amine Harit brachte in guter Position aber zu wenig Druck hinter das runde Leder. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte wurde es dann noch einmal richtig brenzlig vor dem Eintracht-Tor. Den Schuss von Alessandro Schöpf lenkte Torhüter Lukas Hradecky mit einer Glanzparade zur Ecke ab.

Im zweiten Abschnitt bekamen die Hausherren wieder mehr Kontrolle über das Spiel. Lange Zeit gab es auf beiden Seiten kaum Torraumszenen, die Partie spielte sich zwischen den beiden Strafräumen ab. Erst ein feines Solo von Gacinovic brachte wieder Torgefahr. Der Mittelfeldspieler setzte sich über die linke Seite durch, brachte den Ball in die Mitte, wo Haller sehenswert per Hacke zum 2:0 vollendete. Die Schalker vergaben erst einen Freistoß von Matija Nastasic (78.), dann verkürzten sie durch Breel Embolo auf 1:2 (82.). Mit der letzten Aktion glich Naldo in der fünften Minute der Nachspielzeit zum 2:2 aus - das Spiel wurde nicht einmal mehr angepfiffen.

