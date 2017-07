Nelson Mandela: „Ich will eine große Karriere machen“

Frankfurt - Den Profivertrag hat Nelson Mandela Mbouhom schon seit dem vergangenen Jahr in der Tasche, veröffentlicht wurde die Vereinbarung aber erst vor ein paar Wochen.

Er hat einen Namen wie ein Donnerhall. Oft wird er darauf angesprochen, „aber zuletzt hat es nachgelassen.“ Seine Eltern stammen aus Kamerun, hatten ein Faible für den Freiheitskämpfer und späteren Präsidenten von Südafrika Nelson Mandela. Bei der Eintracht gehört der junge Nelson Mandela zu den großen Hoffnungen. Sein Talent ist unumstritten. Obwohl noch für die U19 spielberechtigt, durfte er zuletzt bei den Profis vorspielen. Im Trainingslager in Amerika war er dabei, fürs Trainingslager in Gais/Südtirol wurde er kurzfristig gestrichen. „Er ist ein sehr guter Fußballer und hat eine große Karriere vor sich“, glaubt sein Jugendtrainer Alexander Schur, „Nelson ist schnell und technisch gut.“

Der eine oder andere Profi hat mit diesen Vorzügen schon unangenehme Bekanntschaft gemacht. Für Routinier Marco Russ beispielsweise war die Übungseinheit am Sonntag wenig erbaulich. Zweikämpfe wurden da geübt, die Duelle "Mann gegen Mann", Stürmer, die alleine auf einen Abwehrspieler zugehen, versuchen müssen diesen auszutricksen. Das ist Mandelas Kernkompetenz. Und nicht gerade die Stärke von Russ, der im normalen Wettkampfbetrieb vieles mit Auge, Routine, Stellungsspiel und Zweikampfhärte regeln kann. Doch was tut man gegen einen jungen Wilden wie Mandela? Das ist wirklich ein Trickser, einer der den Ball auch mal streicheln kann, einer der vor nichts und niemandem Angst hat. Russ, zudem noch gehandicapt durch eine leichte Knieblessur, hat er ein paar Mal vernascht, hat ihm den Ball sogar durch die Beine gespielt. Das war fein und doch wieder nicht, denn eigentlich macht man das als Jungspund nicht.

Gerade deshalb treten die Verantwortlichen auch auf die Bremse. "Er hat gute Ansätze", sagt Manager Bruno Hübner vorsichtig, "aber er muss noch viel lernen." Das hat sich bei den Einsätzen in den Testspielen in den USA gezeigt. Nicht selten hat Mandela da leichtfertig im Mittelfeld den Ball verloren, hat den Gegnern damit Konterchancen erlaubt. Das hat dann manchmal wieder wie im Jugendfußball ausgesehen. "Er muss merken, das hier nicht die U19 ist", fordert Hübner, die "Leichtsinnigkeit" müsse er abstellen. Die Eintracht wird Mandela die Zeit geben, zu lernen, wohl wissend, dass hier ein ganz großes Talent heranwachsen könnte. Der 17-Jährige wird weiter bei den Profis trainieren, seine Spielpraxis aber wohl bei der U19 bekommen.

Eintracht Frankfurt auf USA-Reise: Bilder Zur Fotostrecke

Nicht immer ist Nelson alles leicht gefallen. Im Mai 2016 hat er sich eine Verletzung am Sprunggelenk zugezogen, musste operiert werden. Erst im November letzten Jahres ist er auf den Platz zurückgekehrt. Und hat der A-Jugend in der letzten Saison mit Toren gemeinsam mit seinem Kollegen Renat Dadashov geholfen, den Abstiegskampf erfolgreich zu bestehen. Den Zweijahresvertrag hat er mit Stolz unterschrieben. Dieser erste Profivertrag soll nicht das Ende sein, sondern der Anfang einer großen Karriere. Er will nicht „nur“ Berufsfußballer sein, hat er in einem Gespräch mit dem Stadionmagazin vor ein paar Monaten selbstbewusst gesagt, er hat sich viel mehr vorgenommen. „Ich will eine große Karriere machen, richtig weiterkommen“, sagt er. Dafür trainiert er, dafür hat er auch die Schule abgebrochen. Die Doppelbelastung sei ihm „zu viel“ gewesen.

Mandela ist Stürmer oder offensiver Mittelfeldspieler, so genau ist das nicht definiert. „Hinter den Spitzen“ fühle er sich am wohlsten, sagt er selbst, seine Stärke sei die Technik, auch der Abschluss. Und Schwächen? „Na ja, beim Kopfball bin ich nicht so gut“, gibt er zu, „und defensiv kann ich mich sicher verbessern.“

Quelle: op-online.de