Neuanfang von Danny da Costa bei der Eintracht

Frankfurt - Bei einem Gespräch mit Medienvertretern war es Danny da Costa als erstes ein Bedürfnis, Stellung zu nehmen zum angeblich so harten Training bei der Frankfurter Eintracht. Von Peppi Schmitt

Die eine oder andere Zeitung habe berichtet, gerade die neuen Spieler würden über die hohen Belastungen in der ersten Woche unter Trainer Niko Kovac stöhnen. "Das trifft nicht zu, wir stöhnen nicht", sagte da Costa, "ich persönlich empfinde es auch nicht als übermäßig hart". Der 23 Jahre alte rechte Verteidiger, den sich die Frankfurter eine Ablöse von einer Million Euro an Bayer Leverkusen haben kosten lassen, will gar nicht erst den Eindruck aufkommen lassen, es gebe irgendetwas zu meckern. Damit wäre auch das geklärt.

Das Gegenteil ist der Fall. Da Costa, der in seiner noch so kurzen Profikarriere schon so viel erlebt hat, fühlt sich wohl am neuen Arbeitsplatz. In Diensten des FC Ingolstadt hatte er sich im Oktober 2014 einen komplizierten Bruch des Unterschenkels zugezogen und war ein Dreivierteljahr ausgefallen. Die medizinischen Prognosen danach waren gar nicht gut. Der eine oder andere Arzt hatte ihm schon geraten, sich nach einem neuen Job umzuschauen. "Das war erstmal ein Schock", blickt er zurück, "aber ich hatte viele Freunde, die mir geholfen haben, zurückzukommen." Und da sei ja auch noch eine große Eigenmotivation gewesen. An die Verletzung verschwendet er keinen Gedanken mehr, auch nicht an die Rassismus-Debatte, die er angestoßen hatte, als er im August 2013 von Fans von 1860 München auf dem Platz mit Affenlauten begleitet worden war. Da Costa, Sohn einer Kongolesin und eines Angolaners hatte sich beim Schiedsrichter beschwert, der Fall hatte wochenlang weite Kreise gezogen. Alles vergessen!

Auch, dass er zuletzt bei Bayer Leverkusen nicht mehr erste Wahl war. "Ich will jetzt zeigen, dass ich Bundesliga spielen kann", sagt er, wohl wissend, dass er beim Konkurrenzkampf mit Timothy Chandler den Status des Herausforderers haben wird. Hilfreich sei bei den zukünftigen Bemühungen, dass er in Frankfurt einen Vierjahresvertrag unterschrieben hat. "Das ist ein Zeichen, dass der Verein es ernst meint", sagt er. Das Vertrauen will er schnell zurückzahlen.

