Die neue Eintracht: Viel Arbeit für Bobic und Hübner

Frankfurt - "Es wird kein einfacher Sommer" hat Fredi Bobic letzte Woche gesagt. Der Sportvorstand der Frankfurter Eintracht bezog sich dabei auf die personellen Planungen für die kommende Spielzeit. Von Peppi Schmitt

Zehn Spielerverträge laufen 2017 aus, 2018 sind es dann sieben. Und nicht selten gebietet es ja die wirtschaftliche Lage, darüber nachzudenken, jene Verträge, die bis ins nächste Jahr datiert sind, vorzeitig zu verlängern oder den Spieler eben für eine jetzt noch erreichbare Ablösesumme zu verkaufen. Viel Arbeit also für Bobic und seinen Mitstreiter, Sportdirektor Bruno Hübner. Und nicht erst im Sommer, sondern schon in diesen Tagen und Wochen. "Für uns ist es klar, wie wir den Kader verändern wollen", sagt Bobic. Die theoretischen Planungen sind also abgeschlossen, nun kommt es darauf an, sie in die Praxis umzusetzen.

Da sind zunächst einmal die Leihverträge von Ante Rebic, Guillermo Varela, Jesus Vallejo, Michael Hector, Shani Tarashaj und Marius Wolf, die in diesem Sommer auslaufen. Ziemlich klar, wie die Frankfurter da vorgehen werden: Rebic wollen sie weiter verpflichten und haben dabei auch das Heft des Handelns in der Hand. Für eine festgeschriebene Summe von rund drei Millionen Euro kann der Kroate beim AC Florenz abgelöst werden. "Wir gehen davon aus, dass wir weiter mit ihm zusammenarbeiten", sagte Manager Bruno Hübner gegenüber dem HR.

Vallejo würde die Eintracht gerne noch ein weiteres Jahr von Real Madrid ausleihen. "Das würde auch ihm gut tun", glaubt Hübner. Vallejo sei allerdings "sehr begehrt" und eine Entscheidung wird wohl erst im Spätsommer fallen. Bei Hector (FC Chelsea), Tarashaj (FC Everton) und Wolf (Hannover 96) stehen die Zeichen wohl eher auf Trennung. Offen ist die Zukunft von Varela. Eine weiteres Leihgeschäft ist laut Statuten nicht möglich, weil der Vertrag des Uruguayers bei Manchester United im Sommer ausläuft.

Klar ist, dass die Eintracht und Torwart Heinz Lindner, Stürmer Haris Seferovic und Mittelfeldspieler Slobodan Medojevic ab Sommer getrennte Wege gehen werden. Lindner sucht einen Club bei dem er mehr Einsatzzeiten bekommt, Seferovic zieht es zu Benfica Lissabon, Medojevic ist nach wie vor verletzt und wird bei einem anderen Verein versuchen, neu anzufangen. Bleibt Leon Bätge. Da ist noch nicht entschieden, ob die Eintracht ihn als dritten Torwart behalten oder einen anderen Nachwuchskeeper aus der A-Jugend nach oben ziehen wird.

Gearbeitet wird in der Führungsetage auch daran, im nächsten Jahr auslaufende Verträge wichtiger Spieler vorzeitig zu verlängern. Torwart Hradecky soll bleiben, was sich freilich als schwierig herausgestellt hat. Mit dem finnischen Nationalspieler könnte die Eintracht freilich auch eine gute Ablöse erzielen. "Libero" Makoto Hasebe hat bis 2018 verlängert, soll länger bleiben, wenn er seine Form hält. Auch Verteidiger Bastian Oczipka soll über 2018 hinaus bleiben. Kapitän Alex Meier steht noch ein weiteres Jahr unter Vertrag, hat zudem eine Anschlussvereinbarung für eine andere Position im Verein

Bamba Anderson droht die Sportinvalidität, er hat keine Zukunft bei der Eintracht, auch der junge Furkan Zorba nicht. Dagegen soll Mittelfeldspieler Miguel Blanco-Lopez weiter herangeführt werden. Vernachlässigen können die Frankfurter in diesen Tagen jene Spieler, die noch bis 2019 (Marco Fabián, Omar Mascarell, David Abraham, Marco Russ, Branimir Hrgota, Mijat Gacinovic, Taleb Tawatha und Yanni Regäsel) oder sogar bis 2020 (Marc Stendera, Timothy Chandler, Danny Blum, Andersson Ordonez, Aymen Barkok und Max Besuschkow) vertraglich gebunden sind.

Da ist es für Bobic und Hübner wichtiger, Verstärkungen ans Land zu ziehen, für alle Mannschaftsteile. Bleibt Hradecky wird "nur" ein zweiter Torwart gesucht. Mindestens einen, möglicherweise zwei Innenverteidiger, werden gebraucht, zwei defensive Mittelfeldspieler und mindestens einen zentraler Angreifer. Das neueste Gerücht: Die Eintracht will Pirmin Schwegler aus Hoffenheim zurückholen. Das wäre keine so schlechte Idee, denn der ehemalige Schweizer Nationalspieler hat nicht nur die spielerische Klasse, die der Eintracht helfen könnte, sondern wäre als ehemaliger Kapitän auch eine Identifikationsfigur. Und davon gibt es im aktuellen Kader ja nicht mehr so viele.

