Noel Knothe erhält Profi-Vertrag bei der Eintracht

Frankfurt - Seit 2014 spielt Innenverteidiger Noel Knothe zuerst bei der U17 und dann bei der U19 von Eintracht Frankfurt. Jetzt hat er einen Profi-Vertrag unterschrieben.

Mit ihm hat die Eintracht ein weiteres Talent mit einem Profi-Vertrag ausgestattet. Der 18-Jährige unterschrieb heute einen bis zum 30. Juni 2020 gültigen Kontrakt. Knothe war 2014 vom FSV Frankfurt in die U17 der Eintracht gewechselt und 2016 zur U19 gestoßen.

Sportvorstand Fredi Bobic sagte zur Neuverpflichtung: „Noel hat sich sehr gut entwickelt in den vergangenen beiden Jahren, wir haben ihn bereits in der vergangenen Saison öfter bei uns gehabt. Nach seinem erfolgreichen Schulabschluss kann er sich nun voll auf den Fußball konzentrieren und das Potential, das wir in ihm sehen, weiter ausbauen. Bereits am Samstag wird er mit der Mannschaft in Dreieich auf dem Platz stehen.“

Und auch der in Bad Soden geborene Knothe blickt der Herausforderung mit großer Freude entgegen: „Für mich geht heute ein Traum in Erfüllung. Es macht mich unheimlich stolz, dass die Eintracht mir einen Vertrag gibt und ich in dem Stadion spielen kann, in dem ich als Kind auf der Tribüne gesessen habe. Ich freue mich sehr über das Vertrauen und werde alles geben, um diese Chance zu nutzen.“ (jo)

Quelle: op-online.de