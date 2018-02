Offensive Dreierreihe nicht zu stoppen

Haller, Rebic und Wolf führen Eintracht zum klaren Sieg

+ Ante Rebic (links) feiert mit Sébastien Haller das Tor zum 1:0 gegen den FSV Mainz. Foto: dpa

Frankfurt - Es läuft die 56. Minute, da stehen die drei entscheidenden Männer des Erfolgs an der Mittellinie beisammen und schauen sich in die Augen. Die Hände in den Hüften, durchpustend, mit breitem Grinsen auf den Gesichtern. Von Daniel Schmitt