Ordonez deprimiert: Schon wieder verletzt

Gais/Südtirol - Dass bei der Frankfurter Eintracht immer mal wieder ein Spieler auf dem Platz fehlt, gehört zur Trainingssteuerung dazu. Täglich werden Werte ermittelt, unter anderem der schon fast berühmt gewordene CK-Wert, der bei einer Blutuntersuchung herausgefunden wird.

Möglichst kein Spieler soll überbelastet werden, möglichst keiner soll zu wenig belastet werden. Am Dienstagvormittag trainierten unter anderem deshalb Danny da Costa, Taleb Tawatha und auch Neuzugang Jetro Willems "individuell", wie es die Presseabteilung später bezeichnete, auch Neuzugang Daichi Kamada trat nach einem Tritt in die Wade kürzer. Und David Abraham und Marco Fabián haben die Übungseinheit vorzeitig abgebrochen. Abraham habe "immer mal wieder Probleme mit der Hüfte", sagte Trainer Niko Kovac. Und Fabián humpelte mit eine dicken Eisverband ums linke Knie vorzeitig zurück ins Hotel. Alles nicht besonders besorgniserregend, alles abzuhaken unter der Rubrik "Wehwehchen".

Dazu passte auch, dass am Nachmittagstraining auf dem Platz nur ein Dutzend Spieler teilnahmen. Die anderen arbeiteten im Kraftraum. Einzig bei Andersson Ordonez stellt sich das etwas anders da. Der Innenverteidiger hat gar nicht mit der Mannschaft trainiert. Und das war nicht das erste Mal. Der 23 Jahre alte ecuadorianische Abwehrspieler ist seit seiner Ankunft in Frankfurt im Januar mehr im Krankenstand gewesen als auf dem Platz. Und auch in dieser Vorbereitung ist er gefühlt wieder mehr verletzt als gesund. In Gais schlurfte er traurig durchs Hotel, während sich die Kollegen an die Arbeit machten. Auf dem Platz wurde das taktische Verschieben in der Defensivabteilung geübt, Ordonez hat es mit traurigem Blick nur von draußen beobachtet. Aktuell plagen ihn Adduktorenprobleme, man könnte auch sagen, es schmerzt ihn die Leiste.

"Er ist ein bisschen deprimiert", gibt Trainer Kovac zu. Ordonez, für den die Eintracht im letzten Winter immerhin eine Million Euro an Ablöse an den FC Barcelona Guayaquil überwiesen hat, spürt natürlich, dass ihm schon wieder eine große Chance durch die Finger zu rinnen scheint. Denn die Eintracht sucht ja noch einen zweiten Innenverteidiger neben Abraham, der die Abgänge Jesus Vallejo und Michael Hector ersetzen könnte. Es wäre die Gelegenheit für Ordonez, sich nachhaltig zu präsentieren. Doch wie schon im Winter, als er sich kurz nach seiner Ankunft im Trainingslager in Abu Dhabi gleich verletzt hat, damals am Innenband des rechten Knies, kann er auch jetzt wieder nicht so, wie er will. Gerade auf vier mal kürzere, mal längere Einsätze ist Ordonez Mitte der Rückrunde der letzten Saison gekommen, am Ende hatte ihn ein Wadenproblem wieder zum Zuschauen gezwungen.

Bilder vom Trainingslager der Eintracht in Südtirol Zur Fotostrecke

Auch im Pokalfinale hat er nur auf der Tribüne gesessen. Das ist keine vertrauensbildende Bilanz und so ist es kein Wunder, dass die Eintracht intensiv nach einem weiteren neuen Innenverteidiger sucht. Ordonez ist deshalb aber nicht abgeschrieben. "Wir müssen ihn weiter aufpäppeln", sagt der Trainer. Ums Aufpäppeln, um die Fitness, um die Rekonvaleszenz und Vorbeugung kümmern sich bei der Eintracht so viele Leute wie noch nie. Das vierköpfige Trainerteam natürlich, im Fall von Ordonez und den anderen nicht ganz fitten Spielern die Reha-und Konditionstrainer Klaus Luisser, Martin Spohrer und Markus Murrer und in erster Linie die medizinische Abteilung. Die wird in Gais von Mannschaftsarzt Dr. Christoph Seeger angeführt.

Mit den Physiotherapeuten Thomas Stubner und Maik Liesbrock, dem Akkupunkteur Koichi Kurokawa, dem Osteopathen Thorsten Amman und der Yoga-Lehrerin Martina Sturm sind weitere Spezialisten mit dabei. Sie sind gut beschäftigt, weil gerade Trainer Kovac viel Wert auf diese Art der Betreuung legt. Zum Yoga zum Beispiel mussten die Spieler am späteren Dienstagabend nach einem Empfang durch die Gemeinde im örtlichen Bierzelt bei Blasmusik und guten Worten noch eine Sondereinheit absolvieren.

