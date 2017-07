Patrick Meyer: "Lernen aus der letzten Saison"

Frankfurt - Was ist von der Eintracht in der neuen Saison zu erwarten. Unser Mitarbeiter Peppi Schmitt hat gefragt bei der sportlichen und gesellschaftlichen Prominenz. Heute: Patrick Meyer

Der 48 Jahre alte Patrick Meyer ist Geschäftsführer der Frankfurter Commerzbank-Arena, genauer der "Stadion Frankfurt Management GmbH". Er begleitet die Eintracht seit mehr einem Jahrzehnt beruflich wie privat. Der Stadion-Chef unterstützt den Klub auch im Bemühen, die Arena, die aktuell 51.500 Zuschauer beim Heimspielen der Eintracht aufnehmen kann, auf rund 60.000 auszubauen.

Für Meyer ist die neue Spielzeit die "zweite Saison der neuen Eintracht". Und dafür wünscht er sich, "dass wir etwas lernen aus der Vorsaison". Er sagt tatsächlich "wir" und zeigt damit seine große Verbundenheit mit dem Klub. Die Mannschaft brauche einen langen Atem, "um den erfrischenden Stil aus der letzten Vorrunde auch weiter zu verfolgen." Um das umsetzen zu können, müssten die Neuzugänge "ähnlich gut einschlagen" wie beispielsweise Jesus Vallejo.

Eintracht Frankfurt auf USA-Reise: Bilder Zur Fotostrecke

Meyer erinnert sich noch gerne an die Spiele im letzten Herbst. "Das hat wirklich Spaß gemacht, als wir so frisch gegen die Großen wie Schalke, Leverkusen, Bayern oder Dortmund gespielt haben", sagt er, "das war doch richtig schön für alle."

Die Eintracht als Überraschungsmannschaft, das könnte er sich auch für die Saison 2017/18 vorstellen. In der letzten Spielzeit haben die Frankfurter in der eigenen Arena auf drei verschiedenen Rasen gespielt. Diesmal, so Meyer, soll ein Rasen die ganze Saison halten. Nach dem Robbie-Williams-Konzert in dieser Woche und einer weiteren Veranstaltung am Wochenende soll die neue Spielfläche verlegt werden. Und dann zu einer echten Heimat für Eintracht werden.

SGE-Trainingsauftakt in Dreieich: Bilder Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de