Pokal: Kovac will unbedingt ins Finale

Frankfurt - DFB-Pokal, dritte Runde, Hannover 96 empfängt die Frankfurter Eintracht – das hört sich nicht nach Zweiter Liga gegen erste Liga an, das ist im Grunde ein Bundesligaspiel. „Hannover hat einen Erstligaetat und eine Erstligamannschaft, die zurück in die erste Liga will“, sagt der Frankfurter Trainer Niko Kovac, „das wird ein ganz schwieriges Spiel“. Auf das sich die Frankfurter genauso akribisch vorbereiten wie auf die Ligabegegnungen. Von Peppi Schmitt

Als Favorit fühlt sich der Frankfurter Trainer nicht, „aber wir sind sicher auch kein Außenseiter.“ Ein Spiel „auf Augenhöhe“ also. Ruhepausen für die eine oder andere Stammkraft, plant Kovac angeblich nicht. „Wer schon mal im Pokalfinale war, weiß wie schön das ist“, sagt er, „deshalb hat der Pokal für uns einen ganz großen Stellenwert.“ Kovac will also ins Endspiel (27. Mai in Berlin). Dabei versuchen die Frankfurter nichts dem Zufall zu überlassen. Per Video wurden die Spieler genau informiert, was und wer auf sie wartet. „Eine sehr aggressive Mannschaft“, glaubt Kovac, „sie haben gerade bei Standardsituationen große Stärken.“ Unter anderem darauf versucht er seine Spieler einzustellen, mahnt, „nicht zu viele Freistöße zu verursachen.“ Personell hat der Eintracht-Coach keine Probleme, alle haben das Derby gegen Darmstadt am letzten Sonntag unbeschadet überstanden. Die größten Sorgen bereitet derzeit Marco Fabián. Bei ihm wird hinter den Kulissen von einem Bandscheibenvorfall und einer drohenden Operation gesprochen. Kovac gibt zu, „dass wir nicht wirklich weitergekommen sind.“ In Hannover wäre der mexikanische Mittelfeldspieler nach seiner gelb-roten Karte im Spiel gegen Ingolstadt aber so und so ausgefallen.

Fehlen wird weiter auch Guillermo Varela. Der Uruguayer steht allerdings wieder im Mannschaftstraining und könnte am Samstag in Leverkusen erstmals wieder dabei sein. Viele Gedanken macht sich Kovac um die Frische seiner Spieler. Dass der Gegner, der schon am letzten Freitag in Fürth gespielt und 1:4 verloren hat, zwei Tage mehr Vorbereitung hatte, könnte ins Gewicht fallen. Mit Blick auf das Bundesligaspiel am Samstag in Leverkusen sind die unterschiedlichen Voraussetzungen noch deutlicher. Bayer ist schon raus dem Pokal und kann sich deshalb die ganze Woche in Ruhe vorbereiten. Kovac ist allerdings überzeugt, dass dies kein Faktor sein wird. „Meine Spieler sind so gut drauf, dass sie drei Spiele in der Woche hinkriegen“, sagt er, „zudem trägt uns derzeit ja auch eine Euphoriewelle.“ Mit der ganz großen Rotation ist deshalb auch nicht zu rechnen. Unverändert gegenüber dem Derby wird die Eintracht aber wohl auch nicht antreten.

Frankfurt siegt im Hessenderby gegen Darmstadt Zur Fotostrecke

In der Abwehr wäre Michael Hector eine Alternative, im Mittelfeld könnte vielleicht Mijat Gacinovic eine Pause bekommen und im Angriff wartet Haris Seferovic auf eine neue Chance. „Sollte sich einer müde fühlen, würden wir reagieren“, sagt Kovac ausweichend, „aber das muss nicht sein.“ In jedem Fall ist in dieser Woche die gesamte Trainingsarbeit auf Regeneration ausgerichtet. „Wir werden alles nutzen, was legal ist“, sagt Kovac. Am Montag und Dienstag wurde nur leicht trainiert, das wird am Donnerstag und Freitag nicht anders sein. Am Mittwochvormittag gibt es vor Ort in Hannover noch eine lockere Einheit, „damit der Körper auf Touren kommt.“ Die Reisepläne wurden so gemacht, dass die Spieler möglichst oft in den eigenen Betten schlafen können. Deshalb fliegen die Frankfurter mit einer Chartermaschine nach dem Spiel zurück nach Mannheim, werden dort mit dem Bus abgeholt und nach Frankfurt transportiert. „Nach dem Spiel fällt es sowieso schwer zu schlafen“, sagt Kovac aus eigener Profi-Erfahrung, „deshalb versuchen wir, dass die Jungs so schnell wie möglich nach Hause kommen.“ Das kann freilich dauern. Sollte es Verlängerung und Elfmeterschießen geben wie in den ersten beiden Runden gegen Magdeburg und Ingolstadt, kann es mit dem Flug bis weit nach Mitternacht dauern und die Ankunft in Frankfurt schon mal bis drei Uhr nachts hinziehen. Doch Kovac bleibt dabei: „Das Wichtigste ist ausreichend Schlaf.“ Eintracht: Hradecky – Abraham, Hector, Vallejo – Chandler, Mascarell, Hasebe, Oczipka – Hrgota, Rebic – Seferovic.- Bank: Lindner – Tawatha, Besuschkow, Barkok, Gacinovic, Tarashaj, Blum, Meier.

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © Hübner