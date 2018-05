Großes Public Viewing zum DFB-Pokalfinale gegen Bayern

In der Commerzbank-Arena

Frankfurt - Am 19. Mai trifft Eintracht Frankfurt im DFB-Pokalfinale auf den FC Bayern München. Wer nicht live dabei sein kann in Berlin, hat die Chance mit zahlreichen anderen Fans in der Commerzbank-Arena in Frankfurt zu feiern.