Randnotiz: Berlin eine bunte Stadt

Am Tag vor dem Ansturm herrscht im und rund um das Berliner Olympiastadion große Hektik. Vor den Stadion-Toren stehen am Freitagmittag die Übertragungswagen der Fernsehanstalten, auf dem Gelände bauen Arbeiter die VIP-Zelte auf. Von Daniel Schmitt

Und auf dem Rasen nimmt ein Platzwart den letzten Feinschliff vor. Schließlich soll am Samstagabend beim DFB-Pokalfinale zwischen der Frankfurter Eintracht und Borussia Dortmund jeder Grashalm in die richtige Richtung zeigen. Die 80.000 Fans aus Hessen und Westfalen, die zum Endspiel in der Stadt erwartet werden, bekommen davon nichts mit. Sie zieht es bei strahlend blauem Himmel lieber in die Innenstadt; Sightseeing am Brandenburger Tor, Reichstagsgebäude oder Alexanderplatz. Hier ein Gruppenfoto, dort ein Fangesang. Alles verläuft friedlich. Die rot-schwarzen und schwarz-gelbe Kutten vermischen sich zu einer bunten Masse – mit orangenen Farbklecksen. Denn neben den Fußballfans, die offenbar das verlängerte Feiertagswochenende zur frühen Anreise in die Hauptstadt genutzt haben, dominieren am Freitag vor allem die Besucher des evangelischen Kirchentags das Stadtbild. 100.000 sollen es sein, fast alle tragen ein orangenes Tuch des Veranstalters um den Hals.

Die Pressekonferenz vor dem Pokal-Finale: Bilder Zur Fotostrecke

Mehr als grotesk mutet es an, wenn mitten auf dem Ku’damm, der größten Einkaufsstraße in Berlin, die Mitarbeiter des Kirchentags versuchen, gerade bei den Fußball-Fans für die Kirche zu werben. Denn eines dürfte klar sein: Für die Eintracht-Anhänger gibt es heute nur einen wahren Vater im Himmel, ihren „Fußballgott“ Alex Meier.

Unser Redakteur berichtet von seinen persönlichen Erfahrungen rund um das Finale in Berlin.

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © Symbolfoto: dpa