Raus aus der Schublade: Filip Kostic überzeugt in Frankfurt

Frankfurt - Filip Kostic ist 2016 mit dem VfB Stuttgart abgestiegen. Er ist 2018 mit dem Hamburger SV abgestiegen. Dem serbische Nationalstürmer ist ein durchaus zweifelhafter Ruf vorausgeeilt, als ihn die Frankfurter Eintracht in diesem Sommer aus Hamburg geholt hat.

1,3 Millionen Euro Leihgebühr war er den Frankfurtern wert, zudem wurde eine Kaufoption vereinbart. Kostic galt als schlampiges Genie, als launischer Spieler, als einer, der seinen Beruf nicht immer mit der nötigen Ernsthaftigkeit ausübt. Wer ihn in diesen Tagen und Wochen bei der Eintracht beobachtet, erhält ein völlig anderes Bild. Vom Problem-Profi keine Spur. „Wenn man erst einmal in einer Schublade steckt, kommt man schwer wieder raus“, sagt Trainer Adi Hütter.

Der 25 Jahre alte Kostic ist längst aus dieser Schublade gesprungen. Er spielt komplett anders als erwartet oder befürchtet. Die Einstellung stimmt zu hundert Prozent, er kämpft und läuft, stellt sich in den Dienst der Mannschaft, von Egoismus ist weit und breit nichts zu sehen. Gegen Rom hat er am Donnerstag getroffen, in Hoffenheim hat er das zweite Tor vorbereitet. Als verkappter Verteidiger steht er auch in der Defensive seinen Mann. „Kompliment wie er das macht“, sagt der Trainer, „das ist ja nicht wirklich seine Position.“

Aber er füllt sie deutlich besser aus als der eigentlich dafür vorgesehene Jetro Willems. Kostic ist jedenfalls eine der positivsten Überraschungen dieser Saison. „Das ist eine tolle Verpflichtung“, sagt der Trainer, „er ist ein guter Junge.“

Eintracht erkämpft sich drei Punkte in Hoffenheim: Bilder Zur Fotostrecke

Am Montag ist Kostic zur serbischen Nationalmannschaft abgereist. Vielleicht darf er ja bei den Länderspielen gegen Montenegro und Rumänien seine gute Form auch der Heimat beweisen. (ps)

Quelle: op-online.de