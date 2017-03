Vom Riederwald nach Baku: Dadashov gegen Deutschland

Frankfurt - Wenn am Sonntag in Baku die deutsche Fußball-Nationalmannschaft im Rahmen der WM-Qualifikation auf Aserbaidschan trifft, könnte ein Frankfurter dabei sein. Von Peppi Schmitt

Nein, nicht der ehemalige Eintracht-Keeper Kevin Trapp ist gemeint, der für den verletzten Manuel Neuer von Bundestrainer Joachim Löw ins Aufgebot berufen wurde, sondern Renat Dadashov. Aserbaidschans Nationaltrainer Robert Prosinecki, im deutschen Schwenningen als Sohn eines kroatischen Vaters und einer serbischen Mutter geborener ehemaliger Fußball-Profi, hat den erst 17 Jahre alten Stürmer der Frankfurter U19 für das Länderspiel gegen Deutschland völlig überraschend in sein Aufgebot geholt.

Aus dem deutschen Junioren-Nationalspieler, in Rüdesheim geboren, der für die U16 und U17 des DFB 20 Länderspiele bestritten und dabei erstaunliche 17 Tore erzielt hat, wird nun wohl in Kürze ein Aserbaidschanischer A-Nationalspieler. Vor eineinhalb Monaten habe er sich entschieden, für Aserbaidschan zu spielen, der Heimat seiner Eltern, sagt er. "Ich habe lange darüber nachgedacht, mit vielen Leuten gesprochen, mit meinen Eltern, mit meinem Berater, aber auch mit dem Verein", hat er sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. "Höre auf dein Herz, mach, was du für richtig hältst", war die meistgehörte Antwort. Das hat er dann auch getan.

Seit diese Entscheidung gefallen ist, läuft es bei Dadashov wie geschmiert. Beim 5:1-Sieg der Frankfurter U 19 gegen die Stuttgarter Kickers hat er drei Tore erzielt, letzten Samstag ist ihm per Elfmeter der 1:1-Ausgleich gegen die TSG Hoffenheim gelungen. Die Rückkehr zur Eintracht, die er nach dem Gewinn der süddeutschen Meisterschaft mit der U15 2014 Hals über Kopf Richtung RB Leipzig verlassen hatte, hat sich also für beide Seiten gelohnt. Der 1,86 Meter große Mittelstürmer sei Anfang des Jahres mit einem konditionellen Rückstand zum Riederwald gekommen.

"Mit ein paar Extra-Laufeinheiten haben wir ihn hinbekommen", sagt Frankfurts U19-Trainer Alexander Schur, "ich glaube, er braucht auch ein bisschen Heimat und Zuwendung." Wohl auch deshalb war der Ausflug zu RB Leipzig nicht ganz so erfolgreich. Am letzten Sonntag ist Dadashov nach Baku geflogen, nicht alleine, sondern begleitet von der ganzen Familie, Eltern und Geschwister. "Das wird alles neu für mich", ahnt er, "ich bin aber froh, dass ich mal reinschnuppern darf." Ein klein wenig hofft er, seinen ersten Einsatz in einem A-Länderspiel ausgerechnet gegen Deutschland zu feiern. Das wäre eine Karriere im Sauseschritt: Von U19 am Riederwald gegen die Hummels, Boatengs und Co. in der WM-Qualifikation.

