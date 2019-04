28. Spieltag

+ © picture alliance/dpa (Fotomontage) Die Eintracht von Coach Adi Hütter (49) muss am Samstag bei Schalke 04 ran. © picture alliance/dpa (Fotomontage)

Die Eintracht will in die Champions League - und muss dafür heute zunächst gegen den FC Schalke 04 ran. So sehen Sie das Spiel live im TV und im Livestream.