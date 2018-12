Das schöne Gesicht von Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt feiert den Sieg in Rom - und damit einen deutschen Rekord in der Europa League.

Frankfurt - Die Frankfurter Eintracht sorgt in Europa weiter für Furore. Der sechste Sieg im sechsten Gruppenspiel der Europa-League ist deutscher Rekord. Von Peppi Schmitt

Es sei „historisch“, wie Manager Bruno Hübner nach dem 2:1 bei Lazio Rom sagte, „heute haben wir Geschichte geschrieben.“ Auf dem Spielfeld hat die Diva ihr schönes, strahlendes Gesicht gezeigt. Obwohl nicht in Bestbesetzung war die Mannschaft in der Lage einmal mehr attraktiven Fußball zu spielen. Nach zuvor zwei Niederlagen in der Bundesliga war der Sieg im römischen Olympiastadion wichtig fürs Selbstvertrauen. „Es ging mit dem Willen, den wir haben, der individuellen Klasse, dem Herz und der Leidenschaft, mit der wir die ganze Saison über spielen“, sagte Kapitän Marco Russ, „man hat gesehen, dass wir auch mit der vermeintlichen B-Elf Lazio schlagen können.“ Trainer Adi Hütter war stolz. „Wir haben nicht nur elf Spieler, sondern alle die trainieren, bringen ordentliche Leistungen.“ Die Belohnung für all die Mühen der letzten Monate soll es dann am Montag geben, wenn das Sechzehntelfinale (14. und 21. Februar) ausgelost wird.

Die Breite des Kaders wird die Eintracht allerdings auch brauchen für die letzten drei Spiele des Jahres. Denn der Sieg in Rom war mit der Verletzung von Makoto Hasebe teuer erkauft. Der Japaner musste nach einer guten halben Stunde mit einer Muskelverletzung vorzeitig vom Platz. Am hinteren rechten Oberschenkel hat es gezwickt, das Fußballjahr könnte für den Japaner damit vorbei sein. Vor den letzten drei Pflichtspielen in der Bundesliga gehen die Frankfurter nun also ziemlich auf dem Zahnfleisch, auch wenn Hoffnung besteht, dass Johnny de Guzman am Sonntag gegen Leverkusen spielen kann. „Er hat schon am Donnerstag wieder mit dem Ball gearbeitet“, sagte der Trainer, der über Engpässe gar nicht reden will. Er betont lieber, „dass alle die reingekommen sind, gute Leistungen gezeigt und sich voll reingeschmissen haben.“ Das hatte bei Torwart Frederik Rönnow begonnen und über die Abwehrspieler Simon Falette und Taleb Tawatha bis ins Mittelfeld zu Jetro Willems fortgesetzt. „Jetro hat es wieder gut gemacht“, lobte Hütter. Und Mijat Gacinovic, eigentlich ja Stammkraft, wurde in der zweiten Halbzeit zum überragenden Spieler. Er erzielte mit einem tollen Weitschuss den Ausgleich und bereitete mit einem ebenso tollen Pass den Siegtreffer durch Sébastien Haller vor. „Er hat ein tolles Spiel gemacht“, lobte der Trainer.

Und muss nun eine knifflige Aufgabe lösen. Vieles deutet darauf hin, dass gegen Bayer Leverkusen mit Ante Rebic, Haller und Luka Jovic wieder alle drei Angreifer auf Torejagd gehen. Aber wohin dann mit Gacinovic? Die Lücke, die Hasebes Ausfall in der Abwehr reißt, könnte Carlos Salcedo stopfen. Ob Hütter freilich bei der Dreierkette bleiben wird, ist offen.

Voraussichtliche Aufstellung gegen Leverkusen:

Eintracht Frankfurt: Trapp – Salcedo, Russ, Ndicka – Da Costa, Fernandes, Willems, Kostic – Rebic – Haller, Jovic

Bank: Rönnow, Tawatha, Falette, de Guzman, Stendera, Müller, Gacinovic

Die möglichen Europacup-Gegner:

Viktoria Pilsen, Slavia Prag (beide Tschechien), Fenerbahce Istanbul, Galatasaray Istanbul (beide Türkei), FC Zürich (Schweiz), Celtic Glasgow (Schottland), Sporting Lissabon (Portugal), Rapid Wien (Österreich), Malmö FF (Schweden), FK Krasnodar (Russland), Stade Rennes (Frankreich), Bate Baryssau (Weißrussland), FC Brügge (Belgien), Schachtar Donezk (Ukraine), Olympiakos Piräus (Griechenland)

