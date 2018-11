Feiert Carlos Salcedo gegen Wolfsburg sein Comeback?

Schwache Bilanz schreckt SGE nicht

Carlos Salcedo steht vor seinem Comeback.

Frankfurt - Die Eintracht hat in dieser Vorrunde zu ersten Mal nach vielen Jahren in Freiburg gewonnen. Sie hat zum allerersten Mal überhaupt in Augsburg gewonnen. Darum schreckt niemand die schwächere Bilanz gegen den VfL Wolfsburg. Von Peppi Schmitt