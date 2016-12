Sebastian Jung: Comeback gegen die Eintracht?

Nach Kreuzbandriss wieder gesund

Frankfurt - Am Mittwochnachmittag ist Sebastian Jung nach Wolfsburg zurückgekehrt, gekommen per Flugzeug aus London. Nein, der ehemalige Frankfurter und aktuelle Wolfsburger Profi hat sich nicht bei einem neuen Verein auf der Insel umgesehen. Von Peppi Schmitt

Der 26 Jahre alte Jung war mit einer Nachwuchsmannschaft des VfL Wolfsburg im sogenannten „Premier-League-Cup“ unterwegs und hat in Brigthon gegen den FC Porto gespielt, 0:3 verloren. Gleich nach der Rückkehr nach Deutschland gab es dann eine positive Überraschung. Cheftrainer Valerien Ismael hat ihn kurzfristig ins Trainingslager der Profis nach Königslutter beordert. Dort bereiten sich die „Wölfe“ auf das Heimspiel an diesem Samstag (18.30 Uhr) gegen die Frankfurter Eintracht vor. Dass Jung nun zumindest in der Vorbereitung auf das Duell mit seinem Heimatverein dabei sein wird, ist durchaus eine Überraschung. Denn der Verteidiger trainiert nach einem am 17.Februar im Champions-League-Spiel gegen Gent erlittenen Kreuzbandriss im linken Knie erst seit Mitte November wieder im Kreis der Mannschaft.

Doch in diesen Tagen und Wochen ist in Wolfsburg die Not groß. Die sportliche sowieso mit dem überraschenden Abstiegskampf, die personelle auch, nachdem viele Spieler verletzt oder angeschlagen sind. Neben Marcel Schäfer, Ricardo Rodriguez und Daniel Didavi droht nun auch Jakub Blaszcykowski fürs Eintracht-Spiel auszufallen. Und ob Julian Draxler noch einmal im Kader stehen wird, hat der Trainer offen gelassen. Jung also trainiert mit und hat ganz leise Hoffnungen auf einem Bankplatz. „Mein Ziel ist die Vorbereitung im Januar in Florida“, sagt er, „aber wenn es nun noch klappen würde mit einem Kurzeinsatz oder einem Platz im Aufgebot wäre das besonders schön.“

Es wäre auch ein versöhnliches Ende eines im Grunde „gebrauchten“ Jahres. Der Kampf um die Rückkehr nach der schweren Verletzung hat länger gedauert als erhofft, fast neun Monate statt der zunächst angestrebten sechs. „Es war alles sehr schwierig“, gibt er zu. Die ersten Reha-Monate hat er in Frankfurt zugebracht und im Offenbacher Studio „Sporeg“ absolviert. „Frankfurt ist nun mal meine Heimat, hier leben meine Eltern und viele Freunde“, sagt er im Rückblick, „es war wichtig in einem vertrauten Umfeld die Reha hinter sich zu bringen.“ Mit Erfolg, denn seit Mitte November ist er offiziell „gesund“ geschrieben. In der Regionalliga hat er mit der U23 der „Wölfe“ beim BSV Rehden vor einer Woche sein erstes Spiel über 90 Minuten bestritten, nun gegen Porto 90 Minuten nachgelegt.

Jetzt freut er sich aufs Spiel gegen die Eintracht, wohl wissend, dass seiner Mannschaft ein ganz hartes Stück Arbeit bevorsteht. „Für uns dieses Spiel enorm wichtig“, sagt Jung, der insgesamt sechzehn Jahre für die Eintracht gespielt hat, „wir müssen unbedingt gewinnen, um etwas Ruhe in die ganze Angelegenheit zu bekommen.“ In Wolfsburg herrscht auf allen Ebenen Unruhe, nach Trainer Dieter Hecking musste zuletzt ja auch Manager Klaus Allofs gehen. Die neue Eintracht kennt Sebastian Jung noch immer ganz genau, auch wenn nicht mehr allzu viele Spieler übrig geblieben sind mit denen er noch bis zum Sommer 2014 zusammengespielt hat. Alex Meier natürlich, Bastian Oczipka, auch die aktuell verletzten Marco Russ und Marc Stednera und der gesperrte Timothy Chandler. Sein Ex-Klub spiele eine „richtig gute Saison“, sagt er, „ich habe ja viele Spiele live gesehen, da hat sich richtig was gefunden.“ Abwehrspieler Jung lobt vor allem die Stabilität der Frankfurter Abwehr, „da ist es schwer ein Tor zu schießen.“ Und selbst müsse man vor allem auf Alex Meier aufpassen. „Wenn Alex richtig steht, ist es passiert“, sagt Jung über seinen Freund. Und hofft, „dass die Eintracht die Punkte hier lässt, so wie wir sie im Januar in Frankfurt gelassen haben.“ Damals war die Eintracht in Abstiegsgefahr, jetzt sind es die Wolfsburger. (sp)

