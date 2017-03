Sechster mit Bilanz eines Abstiegskandidaten

Frankfurt - Die Eintracht hat gut gespielt in München und sie ist Tabellensechster. Und doch gibt es Grund zur Sorge. Die aktuellen Statistiken sind katastrophal, es sind Zahlen eines Abstiegskandidaten.

Aus den letzten zehn Spielen haben die Frankfurter von 30 möglichen Punkten nur neun geholt. Fünf Niederlagen in Folge gab es seit 2004 nicht mehr, damals unter Trainer Willi Reimann. Gemeinsam mit Tabellenschlusslicht Darmstadt sind die Frankfurter mit sechs Punkten die schlechteste Mannschaft der Rückrunde. In den letzten fünf Spielen hat die Eintracht nur ein Tor erzielt.

Das sind Horror-Zahlen, ganz ähnlich der „Rückrunde der Schande“ (Präsident Peter Fischer) im Frühjahr 2011. Damals ist die Eintracht nach 26 Punkten in der Vorrunde und nur noch acht in der Rückrunde abgestiegen. Das wird diesmal ziemlich sicher nicht passieren. Trotz der negativen Zahlen wird es nicht noch total schief gehen.

Vor sechs Jahren spielte die Eintracht durchgehend schlecht, jetzt spielt sie wieder besser. Dennoch wird es höchste Zeit, beim Heimspiel gegen den Hamburger SV die Wende einzuleiten. „Das wichtigste Spiel kommt nächsten Samstag“, sagt Torwart Lukas Hradecky.

Der zuletzt verletzte Jesus Vallejo steht wieder im Mannschaftstraining und wird spielen können. Auch Alex Meier wird seine Grippe auskuriert haben. Bastian Oczipka kehrt nach Sperre zurück. Marco Fabián durfte in München für ein paar Minuten aufs Feld, um wieder „Gefühl für Rasen, Atmosphäre und Spiel zu bekommen“, wie es Trainer Niko Kovac formulierte. Der Spielmacher wird seit Wochen schmerzlich vermisst, nun ist er wieder da. Auch Makoto Hasebe wird spielen können. Bei einer Rettungstat war der Japaner an den Pfosten geknallt und zog sich eine Fleischwunde am Schienbein zu. Die wurde in einer Münchner Klinik genäht. Damit hat Trainer Kovac endlich wieder personelle Möglichkeiten, um den Negativlauf zu stoppen. - sp

Quelle: op-online.de