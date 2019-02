Frankfurt – Bevor die Frankfurter Fußballer morgen auf die internationale Bühne treten und zum zweiten Mal binnen einer Woche die Kräfte mit den besten Vereinsspielern aus der Ukraine messen, treffen die hohen Herren beider Klubs auf anderem Terrain zusammen – bei einem festlichen Bankett.

Natürlich wurde die Frankfurter Entourage vor dem Hinspiel in Charkiw von den Donezk-Verantwortlichen ebenfalls eingeladen. Die Schachtjor-Funktionäre, berichtet Eintracht-Vorstand Axel Hellmann, hätten zu verstehen gegeben, dass man den hessischen Verein sehr schätze, aber es schade sei, dass die Eintracht ausgerechnet Donezk zugelost bekam. .

„Sie haben uns deutlich gemacht, dass sie die Europa League gewinnen wollen und sich auch für die beste Mannschaft des Wettbewerbs halten“, bekundet der 47-Jährige und gibt die Worte der Bosse wider: „Pech für Euch, dass Ihr auf uns getroffen seid, Ihr seid ein toller Teilnehmer.“ Da haben die Gäste aus Deutschland verdutzt geschaut. „Wir saßen da und dachten: Meine Herren, die haben aber Selbstvertrauen.“

Wer sich brasilianische Topakteure wie Marlos, Ismaily oder Kapitän Taison leisten kann, der hat offenbar große Ambitionen und das nötige Kleingeld, Starspieler Taison wird der Winter in der Ukraine mit 6,5 Millionen Euro versüßt. Die Rede ist hier von einem Nettoverdienst.

Eines aber fürchten die Gäste aus Donezk. „Sie haben Riesenrespekt vor unserem Hexenkessel“, sagt Hellmann. Die Europapokalbilanz der Eintracht zu Hause kann sich sehen lassen, das Stadion ist eine Festung. In den letzten neun Partien blieb sie ungeschlagen, konnte sieben davon gewinnen.

Bei einer Niederlage morgen (18.55 Uhr/RTL Nitro) im Rückspiel gegen Donezk wären die Frankfurter raus aus dem Wettbewerb, es wäre ein mentaler Tiefschlag. Das 2:2 von vor acht Tagen ist ein gefährliches Ergebnis, die Chancen werden als 50:50 eingeschätzt. Für die Eintracht ist die Partie eminent wichtig, sie will mit aller Macht ins Achtelfinale, das am Freitag ausgelost und am 7./ 14. März ausgespielt wird.

Schlüsselerlebnisse hat es für die Eintracht in dieser Saison schon zwei gegeben, immer, wenn richtig Druck auf dem Kessel war gar, zum einen das überraschende 2:1 bei Olympique Marseille, zum anderen das 4:1 gegen Hannover. Nach dem Euro-League-Duell gegen Donezk geht es am Sonntag zum Vorletzten aus Hannover – vielleicht ist es an der Zeit für eine Initialzündung in doppelter Ausführung. dur

Quelle: op-online.de