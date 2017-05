Auf USA-Reise folgt Trainingslager in Südtirol

Frankfurt - Der Sommerfahrplan der Eintracht steht nun in groben Zügen: Die Mannschaft trifft sich wieder am 28. Juni.

An den ersten beiden Tagen stehen medizinische Untersuchungen und der obligatorische Laktattest auf dem Programm. Das erste öffentliche Training wird am 30. Juni stattfinden. Danach trainiert die Eintracht bis zum 5. Juli in Frankfurt. Vom 6. bis zum 19. Juli ist die USA-Reise angesetzt, mit den drei Testspielen in Seattle (8. Juli), San Jose (14. Juli) und Columbus (17. Juli). Das zweite Trainingslager soll vom 24. Juli bis 1. August in Gais in Südtirol stattfinden. (sp)

Quelle: op-online.de