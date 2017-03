Sportvorstand Hellmann: „Wir wollen die Eintracht in die Welt tragen“

Frankfurt - Die Frankfurter Eintracht hat am Dienstagabend einen Frühjahrsempfang gegeben. Rund 800 Gäste aus Wirtschaft, Politik und Kultur waren der Einladung in die Gebäude des Hessischen Rundfunks (HR) gefolgt. Von Peppi Schmitt

Sie wurden begrüßt vom Intendanten des HR Manfred Krupp und von Eintracht-Vorstand Axel Hellmann. Viel habe sich geändert in den letzten Monaten, sagte Hellmann, der Verein sei "der Tradition verpflichtet, muss sich aber in der Moderne wiederfinden." Der Vorstand habe sich fortschreitende Digitalisierung und Internationalisierung auf die Fahnen geschrieben. "Wir wollen die Eintracht in die Welt tragen, aber auch in der Region weiter Präsenz zeigen", sagte Hellmann. Auf der einen Seite stehe im Sommer eine USA-Reise an, auf der anderen Seite versuche man die Fans in der gesamten Region weiter auch emotional an den Club zu binden.

Im Mittelpunkt des Abends standen die Verantwortlichen für den sportlichen Bereich, Sportvorstand Fredi Bobic und Trainer Niko Kovac. In einer launigen Gesprächsrunde sprachen sie über Zukunft und Vergangenheit. Der Eintracht müsse es "nicht bange sein" vor dieser Zukunft, sagte Bobic, er habe längst auch die Stadt Frankfurt "kennen und lieben" gelernt. Kovac verriet, warum er nie im Trainingsanzug am Spielfeldrand stehe . "Ich verstehe mich als Repräsentant des Vereins und so ziehe ich mich auch an", sagte er, "es würde mir nie einfallen, im Trainingsanzug beim Spiel aufzutreten." Er sei froh, vor etwas mehr als einem Jahr bei der Eintracht unterschrieben zu haben. "Es war der richtige Schritt in die richtige Stadt", sagt der 45 Jahre alte Kroate.

Kabarettist Vince Ebert wies in seinem vielbeklatschten Vortrag auf die "Unberechenbarkeit" des Lebens hin, bezog dies auch ausdrücklich auf den Sport. Nicht alles sei planbar. Erfolge im Fußball hätten auch viel mit Zufall zu tun. Das könnte durchaus auch ein Denkanstoß an die sportliche Führung gewesen sein, die mit ihrer neuen Herangehensweise im ersten Halbjahr tolle Erfolge vorbereitet hat, nun aber gerade in diesem Bereich an ihre Grenzen stößt. Die immer weiter fortschreitende Abschottung des Clubs von der Öffentlichkeit, sichtbar gemacht durch hohe Zäune mit Sichtschutz um Trainingsplätze und dem Versuch, selbst öffentliche Trainingseinheiten durch "Flunkereien" (Kovac) geheim durchzuführen, werden auf Dauer sicher nicht wirklich förderlich sein.

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © Jan Huebner