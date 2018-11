Stürmische Eintracht nicht zu stoppen

STUTTGART - Was für eine Momentaufnahme: Die Frankfurter Eintracht steht nach dem 3:0 (2:0)-Sieg beim VfB Stuttgart zumindest für eine Nacht auf dem dritten Platz hinter den Schwergewichten Borussia Dortmund und Bayern München. Von Peppi Schmitt

Der Erfolg der Hessen beim Schlusslicht der Liga war vor 58 000 Zuschauern hochverdient, hätte allerdings höher ausfallen müssen. Doch nachdem vor der Pause Sébastien Haller und Ante Rebic getroffen hatten, vergaben die starken Frankfurter Stürmer in Hälfte zwei Gelegenheiten im halben Dutzend, ehe in der Schlussminute der eingewechselte Nicolai Müller noch einen draufsetzte.

„Wir sind vor dem Tor einfach eiskalt und machen es dem Gegner schwer, weil wir hinten nahezu gar nichts zulassen“, sagte Müller. Bedient war indes VfB-Torhüter Ron-Robert Zieler: „Es läuft einfach gerade nicht, das Selbstvertrauen ist nicht da. Das ist ein ganz bitterer Abend, denn man muss sich hier viel besser präsentieren.“

Die Frankfurter sind nun seit sechs Pflichtspielen ungeschlagen. Die Eintracht hatte zwei Ausfälle zu beklagen, Mijat Gacinovic und Marco Russ fehlten wegen Verletzungen. Trainer Adi Hütter reagierte nach dem Motto „Angriff ist die beste Verteidigung“ und stellte alle drei Stürmer auf.

Von der ersten Minute an ging es hin und her. Erstaunlich wie die Stuttgarter in Anbetracht ihres Tabellenplatz verteidigten. Der VfB spielte offensiv, ohne Absicherung nach hinten. Die Eintracht bekam damit ungewohnte Freiheiten für ihr blitzartiges Spiel nach vorne. Nach drei Minuten hatte Rebic bereits getroffen, doch nach Video-Überprüfung wurde der Treffer zu Recht nicht anerkannt, der Torschütze hatte beim Pass von Jovic im Abseits gestanden. Kurz darauf hatten die Stuttgarter ihre erste Chance. Mario Gomez köpfte freistehend den Ball nach einer Flanke von Matteo aus fünf Metern am Tor vorbei.

Danach kippte das Spiel zugunsten der Gäste. In der 11. Minute schlug das Frankfurter „Trio Infernale“ zu. Rebic passte auf Jovic, der schoss flach, Zieler wehrte nur kurz ab und Haller drückte den Ball über die Linie. Nun hatte die Eintracht für fast eine halbe Stunde alles unter Kontrolle. Die mutige Aufstellung des Trainers führte dazu, dass die VfB-Abwehr mit der Frankfurter Angriffswucht sichtlich überfordert war. In der 32. Minute dann das 2:0. Der bärenstarke Kostic flankte nach innen, Haller war frei, Zieler wehrte den Schuss noch zur Seite ab. Jovic setzte nach, flankte von rechts nach innen und jetzt war Rebic da. Kopfball ins lange Eck, keine Chance für den VfB-Keeper.

Die Eintracht war besser, keine Frage. Aber der VfB hatte auch seine Gelegenheiten, blieb immer im Spiel. Thommy verfehlte mit einem Freistoß knapp, Pavard köpfte den Ball nach einer Ecke einen halben Meter vorbei. Und doch war die Frankfurter Halbzeitführung natürlich hochverdient.

Beide Trainer zogen aus der ersten Hälfte Konsequenzen. Adi Hütter brachte Marc Stendera für Fernandes, Markus Weinzierl Berkay Öczan für Erik Thommy. Nach vier Minuten im zweiten Durchgang hatte Jovic die Entscheidung auf dem Fuß. Nach einer weiten Flanke von Da Costa nahm er den Ball volley, verfehlte aber ganz knapp. Müller machte es dann besser.

VfB Stuttgart: Zieler - Baumgartl, Badstuber, Pavard - Maffeo, Gentner, Ascacibar, Thommy (46. B. Özcan (85. Castro)), Aogo - Gonzalez (77. Akolo), Mar. Gomez

Eintracht Frankfurt: Trapp (Note 3,0) - Abraham (2,5), Hasebe (2,5), N’Dicka (2,5) - da Costa (2,5), G. Fernandes (3,0/46. Stendera 3,0), de Guzmán (4,0), Kostic (2,0/87. Willems) - Haller (2,5), Rebic (2,5)/79. N. Müller), Jovic (2,5)

Schiedsrichter: Jablonski (Bremen) - Zuschauer: 58016 - Tore: 0:1 Haller (11.), 0:2 Rebic (32.), 0:3 N. Müller (89.) - Gelb: Ascacibar (4) / Kostic (2), Haller (1) - Beste Spieler: Ascacibar, Gonzalez / Rebic, Jovic

Quelle: op-online.de