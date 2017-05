74, 75, 81, 88: Frankfurter Triumphe

Frankfurt - Vier Mal hielten die Profis von Eintracht Frankfurt den DFB-Pokal in die Höhe. Und das in vier verschiedenen Städten. Der letzte Triumph liegt aber schon 29 Jahre zurück. Ein Rückblick. Von Jörn Polzin

1974 - Düsseldorf

+ Jürgen Grabowski 1974 mit Pokal. © Archivfoto: dpa Der Termin des Endspiels nur eine Woche vor dem Saisonstart 74/75 sorgt dafür, dass beide Mannschaften mit den Kadern der neuen Spielzeit antreten. Das Düsseldorfer Rheinstadion ist fest in Frankfurter Hand. Etwa 30.000 der 53.000 Fans feuern die Eintracht unter Trainer Dietrich Weise an, die im Halbfinale Bayern München mit 3:2 besiegt hatte. In der 40. Minute wagt Abwehrspieler Gert Trinklein einen Alleingang und lässt HSV-Torwart Rudi Kargus keine Chance. Nach dem Seitenwechsel kommen die Hamburger besser ins Spiel und zum 1:1 durch Ole Björnmose, das bis Ende der regulären Spielzeit Bestand hat. Fünf Minuten nach Beginn der Verlängerung ist es Bernd Hölzenbein, der einen Freistoß von Bernd Nickel zum 2:1 verwertet. Wolfgang Kraus markiert nach Hölzenbein-Flanke das 3:1.

Eintracht: Dr. Kunter - Reichel, Trinklein, Körbel, Kalb - Beverungen, Nickel, Weidle - Grabowski, Hölzenbein, Rohrbach (Kraus, Müller)

Tore: 1:0 Trinklein (40.), 11. Björnmose (75.), 2:1 Hölzenbein (96.), 3:1 Kraus (115.)

1975 - Hannover

Die Saison 74/75 bringt für die Eintracht ein wegen der WM komplett umgebautes Waldstadion und den Tanz auf drei Hochzeiten: Meisterschaft, Pokal und Europacup. Auf dem Weg ins Pokalfinale in Hannover sind Bochum (1:0), Fortuna Köln (4:2) und Rot-Weiß Essen (3:1 n.V.) die Gegner. Im Endspiel wird die Eintracht unter Trainer Dietrich Weise gegen den MSV Duisburg in der ersten Hälfte ihrer Favoritenrolle gerecht, muss sich aber gefährlicher Konter erwehren. Kurz nach Beginn der zweiten Hälfte setzt starker Gewitterregen ein, der eine entscheidende Rolle spielt: In der 59. Minute rutscht MSV-Torhüter Dietmar Linders aus, der Ball kommt zu Charly Körbel, der zum 1:0 einschießt.

Eintracht: Wienhold, Beverungen, Körbel, Reichel, Trinklein, Grabowski, Neuberger, Weidle, Hölzenbein, Lorenz, Nickel

Tor: 1:0 Körbel (57.)

1981- Stuttgart

Als UEFA-Cup-Sieger geht die Eintracht mit dem neuen Trainer Lothar Buchmann und großen Ambitionen, dafür ohne ihre Legende Jürgen Grabowski, der seine Karriere beendet hatte, in die neue Saison. Der Weg ins Pokalfinale führt über den Oberligisten VfB Gaggenau (3:0), den viertklassigen VfB Friedrichshafen (6:0), die Oberligisten SSV Ulm (3:0) und VfB Oldenburg (5:4) und schließlich den VfB Stuttgart (2:1) und Hertha BSC (1:0). Anders als 1974 und 1975 liegt die Favoritenrolle diesmal beim Gegner, dem 1. FC Kaiserslautern. Frankfurts Ronny Borchers spielt an diesem Tag groß auf. „Der Ronny war der beste Mann auf dem Feld“, räumt Friedhelm Funkel ein, damals FCK-Spieler, später einige Jahre Eintracht-Trainer. Vor 71000 Zuschauern im Stuttgarter Neckarstadion eröffnet Willi Neuberger den Torreigen mit einem Gewaltschuss. Borchers hebt kurz drauf den Ball zum 2:0 ins Netz, das 3:0 durch Bum-kun Cha bereitet er per Flanke vor. Das 3:1 durch Reiner Geye ist nur noch Ergebniskosmetik.

Eintracht: Pahl, Körbel, Neuberger, Pezzey, Sziedat, Lorant, Nachtweih, Nickel, Borchers, Cha, Hölzenbein

Tore: 1:0 Neuberger (38.), 2:0 Borchers (40.), 3:0 Cha (64.), 3:1 Geye (90.)

1988 - Berlin

+ Siegtorschütze Lajos Detari jubelt 1988 im Berliner Olympiastadion © Archivfoto: dpa Unter Trainer Karl-Heinz Feldkamp und mit Rekord-Transfer Lajos Detari (umgerechnet 3,6 Millionen Euro von Honved Budapest) holt die Eintracht den vierten und vorerst letzten Pokalsieg. Nach Erfolgen über Bayer Uerdingen (4:2) und Werder Bremen (1:0) heißt der Gegner im Berliner Olympiastadion VfL Bochum. Die Eintracht ist vor 76000 Zuschauern Favorit. Doch der VfL Bochum steht gut in der Abwehr, lässt kaum Frankfurter Angriffe zu, kommt aber selbst zu einigen Chancen. Doch mit zunehmender Spielzeit ändert sich das Bild. Nach und nach schwinden bei den Bochumern die Kräfte. In der 81. Minute kommt es zur entscheidenden Szene: Der spätere Eintrachtler Thomas Epp foult Detari 20 Meter vor dem Bochumer Tor. Der Ungar führt den Freistoß selbst aus und zirkelt den Ball ins linke obere Toreck.

Eintracht: Stein - Schlindwein, Binz, Körbel, Kostner (71. Klepper), Sievers, Schulz, Detari, Roth, Friz (78. Turowski), Smolarek

Tor: 1:0 Detari (81.)

