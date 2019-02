Überfall auf Donezk-Fans: Polizei-Einsätze vor Europa-League-Spiel

Frankfurt - Vor dem Zwischenrunden-Rückspiel der Europa League zwischen Eintracht Frankfurt und dem ukrainischen Meister Schachtjor Donezk ist es zu Vorfällen gekommen.

Wie ein Sprecher der Polizei am Nachmittag sagte, stünden zwei Einsätze mit dem Spiel in Verbindung. Eine etwa 15-köpfige Gruppe teilweise vermummter Personen soll am frühen Nachmittag drei Gästefans aus Donezk überfallen und ausgeraubt haben. Laut Sprecher handelte es sich bei den Angreifern mutmaßlich um Eintracht-Fans. Sie sollen einem der drei Gästefans soll so heftig ins Gesicht geschlagen haben, dass der Mann ins Krankenhaus gebracht werden musste. Einem zweiten sei Bargeld geraubt worden. Die Gruppe befindet sich nach Angaben des Sprechers noch auf der Flucht. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und Raub.

Bei einer Kontrolle im Frankfurter Stadtteil Alt-Sachsenhausen hat die Polizei bei drei Eintracht-Fans Betäubungsmittel in geringen Mengen sichergestellt, sagte der Polizeisprecher. Es handele sich mutmaßlich um Kokain. Außerdem hätten Polizisten einen Schlagring und ein Messer gefunden. Die drei Männer werden laut Sprecher bis zum Spielende in Polizeigewahrsam bleiben. Anpfiff ist um 18.55 Uhr. (dpa)

