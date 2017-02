Varela vor Rückkehr: „Frankfurt ist schöner als Manchester“

Frankfurt - Endlich Licht am Ende des Tunnels für Guillermo Varela: Zum ersten Mal seit dem zweiten Spieltag (10. September letzten Jahres in Darmstadt) könnte der Verteidiger beim Auswärtsspiel am Samstag in Berlin wieder im Aufgebot stehen. Von Peppi Schmitt

„Seit zwei Wochen bin ich wieder im Training, ich stehe parat“, sagt er. Eine schwere Knöchelverletzung mit anschließender Operation hatten den 23 Jahre alten Neuzugang weit zurückgeworfen. „Das war alles sehr kompliziert“, räumt er ein, „es ist nicht so gelaufen, wie ich es erwartet hatte.“ Von Manchester United war der Uruguayer auf Leihbasis für eine Saison nach Frankfurt gekommen. Gerade auf ein Spiel und drei Minuten hat er es bisher gebracht.

Im Grunde beginnt für Varela die Saison an diesem Samstag neu. Es bleiben nur noch gut drei Monate, um auf sich aufmerksam zu machen, für Manchester oder für die Eintracht. Selbstverständlich sei es eine "Option" ein weiteres Jahr in Frankfurt zu bleiben, „vorrangig ist aber, dass ich richtig fit werde.“ Die Engländer haben den Weg „ihres" Spielers genau verfolgt, es gibt regelmäßigen Kontakt zwischen beiden Klubs. Die Reha nach der OP hätte er auch in England absolvieren können. „Aber ich habe mich für Frankfurt entschieden, weil meine Mannschaft eben hier ist“, sagt er.

Vielleicht liegt es auch daran, dass ihm seine neue Wahlheimat besser gefällt als seine alte. „Manchester vermisse ich in dieser Beziehung nicht“, gibt er zu, „Frankfurt ist die viel schönere Stadt.“ Varela weiß, wie schwer es sein wird, in die Mannschaft zu kommen. „Ich spiele, wo der Trainer mich hinstellt, aber natürlich bin ich rechter Verteidiger“, sagt er. Ausgerechnet dort hat sich Konkurrent Timothy Chandler mit guten Leistungen nahezu unentbehrlich gemacht. „Timmy spielt eine sehr, sehr gute Saison“, sagt er, „aber ich vertraue meinen Möglichkeiten“. Für die Eintracht kann der Konkurrenzkampf nur gut sein.

