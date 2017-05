Nur Verlierer in Dortmund

Am Ende war es wie (fast) immer. Der Große und Reiche hat gewonnen, dem Kleinen und Armen gehören die Sympathien. Für Eintracht Frankfurt hat es nicht ganz gereicht im DFB-Pokalfinale gegen nicht gute, aber doch etwas bessere Dortmunder.

Wie schön, wäre es gewesen, wenn es eine echte Pokalgeschichte, der Kleine schlägt den Großen, geworden wäre. Aber die Eintracht muss 29 Jahre nach dem Pokalsieg von 1988 weiter auf einen Titel warten. Wer weiß, wann sich wieder so eine Chance bietet.

So bleiben ein paar andere verrückte und deshalb unvergessliche Geschichten von diesem Pokalfinale in Erinnerung. Zum Beispiel die tollen Frankfurter Fans mit ihrer südländischen Begeisterung, die nur einmal bei der Pyro-Aktion zu weit gegangen ist. Zum Beispiel die unsinnige Helene-Fischer-Show in der Halbzeitpause. Atemlos jagt der DFB dem Kommerz hinterher, und schiebt den Fußball in den Hintergrund.

Was aber vor allem in Erinnerung bleiben wird: Es war das Abschiedsspiel von Thomas Tuchel. Der Trainer gewinnt den ersten Titel für den BVB seit 2012, hat den besten Punkteschnitt aller Dortmunder Bundesliga-Trainer, hat zweimal die Champions League erreicht, hat eine neue junge Mannschaft nicht nur aufgebaut, sondern im (Transfer-)Wert extrem gesteigert – aber er muss gehen. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke will ihn nicht mehr. Und auch in der Mannschaft gibt es mehr Gegner als Freunde. Ein unwürdiges Schauspiel, das sich seit Wochen hinzieht, und wohl in den nächsten Tagen beendet wird. Eine Situation, bei der es keine Gewinner, sondern nur Verlierer geben wird.

JOCHEN KOCH

Quelle: op-online.de