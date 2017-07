Transfer von Jonathan de Guzman ist perfekt

Frankfurt - Eintracht Frankfurt und der SSC Neapel haben am Wochenende alle Transfervereinbarungen unterzeichnet, so dass der Wechsel des 29 Jahre alten Mittelfeldspielers Jonathan de Guzman aus der italienischen Serie A in die Bundesliga perfekt ist.

Der Vertrag hat eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2020. Über die Transfermodalitäten haben alle Parteien Stillschweigen vereinbart, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung. „Ich freue mich unheimlich auf die Bundesliga und natürlich auf Eintracht Frankfurt. Nach meiner Leihe zu Verona möchte ich gerne noch mal eine Herausforderung annehmen und das Team um Trainer Niko Kovac bestmöglich unterstützen“, sagte De Guzman, der zukünftig mit der Rückennummer 4 für die Adler auflaufen wird. Der Mittelfeldspieler war bereits am vergangenen Donnerstag mit seinem neuen Team ins Trainingslager in die USA geflogen.

De Guzman bringt viel internationale Erfahrung mit nach Frankfurt: 355 Spiele und 58 Tore stehen für ihn zu Buche. Mit dem FC Villarreal spielte er uunter anderem in der Champions League (6/1), mit Swansea City (9/2) und dem SSC Neapel (8/4) in der Europa-League und mit Feyenoord Rotterdam im UEFA-Cup (8/1). Weitere Stationen seiner bisherigen Karriere waren RCD Mallorca (34/5), Chievo Verona (27/2) und Capri FC (5/1). Seit 2008 besitzt Jonathan de Guzman auch die niederländische Staatsbürgerschaft und hatte sich entschieden, für die Niederlande zu spielen, für die er dann an den Olympischen Sommerspielen 2008 teilnahm. Inzwischen absolvierte er 14 Länderspiele für das Oranje-Team.

Das Trainingslager von Eintracht Frankfurt in den Vereinigten Staaten ist zudem in vollem Gange. Nach dem 1:1-Unentschieden bei den Seattle Sounders bereitet sich die Mannschaft von Trainer Niko Kovac in Chula Vista (Kalifornien) auf die neue Saison vor. In den USA stehen zudem noch weitre Testspiele gegen die San José Earthquakes und Columbus Crew auf dem Programm. Nach der Rückkehr der Mannschaft wirft bereits das zweite Trainingslager seine Schatten voraus. Vom 24. Juli bis zum 1. August gastiert die Eintracht wie schon im vergangenen Jahr in Gais (Südtirol). Dort wird es zwei hochkarätige Testspiele gegen italienische Erstligisten geben. Zunächst spielt die Eintracht am 27. Juli gegen US Sassuolo in Brixen. Am 30. Juli steht auf dem Trainingsplatz in Gais eine Partie gegen den Sensationsaufsteiger Benevento Calcio (Anpfiff 19 Uhr) an. (dr)

Quelle: op-online.de