Vertrauen in Fredi Bobic

Torhüter Lukas Hradecky denkt offen über einen Wechsel nach, die Angreifer Haris Seferovic und Shani Tarashaj sowie Abwehrmann Michael Hector werden gehen. Die Zukunft des spanischen Top-Talents Jesus Vallejo ist mehr als offen.

Und die Weiterbeschäftigung des trickreichen Stürmers Ante Rebic würde die Frankfurter Eintracht rund drei Millionen Euro kosten. Nach dem gewollt großen Umbruch im vergangenen Sommer steht dem aktuellen Tabellensechsten der Fußball-Bundesliga in der nächsten Transferperiode der nächste bevor. Dies ist sicher nicht optimal, war aufgrund der hohen Anzahl an Leihspielern aber zu erwarten. Auch diesmal werden Sportvorstand Fredi Bobic, Manager Bruno Hübner und Trainer Niko Kovac wieder mit einem kleinen Budget kreativ umgehen müssen. Das birgt natürlich Risiko. Doch warum sollte sich dieses nicht erneut auszahlen? Zur Erinnerung: In einer sportlich viel schwierigeren Phase war Bobic vor einem Jahr gekommen, zudem sah er sich großer Skepsis ausgesetzt. Davon ist längst nichts mehr zu hören – und das völlig zurecht. Denn Bobic hat gute Arbeit geleistet und viele richtige Entscheidungen getroffen. Das Vertrauen der Vereinsführung in den 45-Jährigen hat sich also schon einmal ausgezahlt, es könnte auch ein zweites Mal gelingen. DANIEL SCHMITT.

Quelle: op-online.de