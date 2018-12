Viel Herzblut für das Spiel der Eintracht

Frankfurt - Er hat das erste Tor vorbereitet und dann sein erstes Bundesligator für die Eintracht erzielt: Filip Kostic war der „Mann des Abends“. Der stürmende Verteidiger und verteidigende Stürmer ist die Personifizierung der Frankfurter Stärke in dieser Saison.

Der 26 Jahre alte Serbe rannte, was die Lunge hergab, er warf sich in der Abwehr immer wieder dazwischen und er sorgte für Gefahr bis in die Nachspielzeit hinein. „Er hat unheimliches Herzblut ins Spiel gebracht“, lobte Manager Bruno Hübner. Der Trainer war begeistert. „Filip hatte einen wesentlichen Anteil am Sieg“, sagte Adi Hütter, „was er gemacht hat, war beeindruckend. “.

Kostic blüht regelrecht auf, seit er im letzten Sommer von Hamburg nach Frankfurt gewechselt ist. „Er ist schon die ganze Saison super“, sagte Kollege und Landsmann Mijat Gacinovic, „er hat gerade auf dieser Position riesiges Potenzial.“ Es gehört zu den Glücksgriffen des Trainers, nach den anfänglichen Sperren von Jetro Willems ausgerechnet Kostic auf die linke defensive Außenbahn zu stellen. Das klappt in beiden Wettbewerben. In der Europa League hat Kostic schon zwei Tore geschossen.

Genau wie auf der anderen Seite sein Pendant Danny da Costa: Zwei Tore in Europa, jetzt das erste in der Liga. Nach Kostics Flanke hatte er nur noch den Fuß hinhalten müssen. Die Frankfurter Außenverteidiger, sie so zu nennen passt eigentlich nicht zu ihrer Spielweise, sind echte „Waffen“ geworden. Beide sind immer im Vorwärtsgang, beide sind „Dauerläufer und „Dauerbrenner“, da Costa noch mehr als Kostic. Der hatte sich in Rom mal ausruhen dürfen. Und gezeigt, wozu das gut war. Kaum war das Spiel abgepfiffen, dachten alle bei der Eintracht bereits an das Derby am Mittwoch. „Wir fahren nach Mainz, um zu gewinnen“, sagte Gacinovic. J sp

Quelle: op-online.de