„Kleine Delle“: Sorgen und Nöte der Eintracht

Frankfurt - Aus Sicht von Niko Kovac haben die jüngsten Rückschläge der Frankfurter Eintracht vor allem etwas mit der Einstellung zu tun. Der Trainer hat bei seinen Spielern in Leverkusen (0:3) und gegen Ingolstadt (0:2) Intensität vermisst, Kampf-und Laufbereitschaft, auch Verbissenheit und den Willen, Zweikämpfe unbedingt zu gewinnen. Von Peppi Schmitt

„Wir wollten die Probleme nur noch spielerisch lösen, aber Sicherheit darf nicht in Nachlässigkeit ausarten“, kritisierte Kovac und wünscht sich unter anderem, „dass wir wieder die Jäger auf die zweiten Bälle werden.“ Schon beim Training am Montag habe man wieder damit begonnen, „an den Basics zu arbeiten“. Das alles ist sicher richtig. Aber es gibt auch andere Gründe für die „kleine Delle“ (Kovac), die die Frankfurter derzeit beklagen. Mit zwei Siegen und zwei Niederlagen in der Rückrunde ist die Bilanz ja auch nicht so schlecht, dass es besorgniserregend wäre. Freilich gibt es Anzeichen, die durchaus kritisches Hinterfragen erlauben.

Die Kartenflut: Die Frankfurter haben sich in der Summe mit fünf Platzverweisen, darunter einmal „Gelb-Rot“, und inzwischen 56 gelben Karten immer wieder selbst geschadet. Zu häufig müssen sie die Spiele in Unterzahl beenden, der Trainer wird dadurch taktischer Möglichkeiten beraubt, muss immer wieder reagieren statt agieren zu können. Zudem fehlen immer wieder wichtige Spieler, die trotz anderslautender Aussagen eben nicht gleichwertig zu ersetzen sind. In Berlin am nächsten Samstag werden es neben dem verletzten Jesus Vallejo noch David Abraham und Omar Mascarell sein.

Das Personal: Im Kader stehen zu viele offensive und zu wenige defensive Spieler. Im Winter wurden mit Szabolcs Huszti und Johannes Flum zwei defensive Mittelfeldspieler abgegeben. Ja, auch Flum ist da zu nennen, denn er ist beim Zweitligisten FC St. Pauli von der ersten Minute an Stammkraft gewesen und spielt dort regelmäßig über 90 Minuten. Dass Huszti dem Team fehlt, ist sowieso unstrittig. Die Eintracht hat es verpasst, in diesem Bereich für Ersatz zu sorgen. Was auch schwer war, da Husztis den Wechselwunsch erst am letzten Tag der winterlichen Transferperiode geäußert hatte. Zudem würde der Ungar sowieso nicht zur Verfügung stehen, weil er nach wie vor verletzt ist. Die Neuzugänge Max Besuschkow, Andersson Ordonez und Marius Wolf waren höchstens Ergänzungen, keine Verstärkungen. Das Argument, es habe auch an finanziellen Mitteln gefehlt, ist natürlich stichhaltig. Allerdings wurde für Ordonez, der inzwischen nur noch als „Perspektivspieler“ für die neue Saison benannt wird, eine Million Euro ausgegeben.

Die Taktik: Vor dem Spiel gegen Ingolstadt wurde der Gegner als ultra-defensiv angekündigt. Ingolstadt werde „Beton anrühren“, hatte der Trainer vermutet. Doch genau dies haben die Ingolstädter nicht getan. Die Eintracht ihrerseits hatte auf sogenannte „zweite Bälle“ gesetzt. Immer wieder wurde der Ball hoch nach vorne geschlagen, die abgewehrten Bälle sollten dann zu eigenen Angriffen genutzt werden. Doch dazu bedarf es Mittelfeldspielern, die neben der Balleroberung auch den genauen Pass in die Spitze beherrschen. Omar Mascarell kann vieles, das aber nicht. Der Spanier ist der „Abräumer“ vor der Abwehr und der „Absicherer“. Er ist aber auch der Mann der Rückpässe. Nach vorne spielt er den Ball nur selten und andere im Moment auch nicht. Dass Marco Fabián seit Wochen fehlt, verschärft die fehlende Kreativität. Der Versuch, im Training, auch und gerade im Winter-Trainingslager, Lösungen zu finden, um gegen tief stehende Gegner Chancen herauszuspielen, ist bislang noch nicht gelungen. Das ist freilich auch nicht so einfach und fällt selbst Spitzenteams wie Bayern oder Dortmund schwer. Bei der Eintracht ist der noch immer beste Torschütze, Alex Meier, oft abgeschnitten vom Spiel. Gegen Ingolstadt hatte er seine besten Szenen als Passgeber. In der Spitze aber wird er nur noch selten an den Ball gebracht. Auch das tut der Mannschaft nicht gut.

Die Verletzungen: Zu viele Spieler fallen aus oder sind noch nicht wieder so weit, um weiterhelfen zu können. Guillermo Varela fehlt seit einem halben Jahr, Marco Fabián seit Jahresbeginn, Andersson Ordonez seit dem dritten Tag der Vorbereitung. Zuletzt hat es nun auch mit David Abraham und Jesus Vallejo zwei Spieler mit Muskelverletzungen erwischt. All das ist normal im harten Bundesliga-Alltag. Aber für die Eintracht ist es im Moment ein bisschen zu viel.

