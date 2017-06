Vorm Happy-End: Neuer Vertrag für Medojevic

Frankfurt - Knapp drei Jahre steht Slobodan Medojevic nun bei der Frankfurter Eintracht unter Vertrag. Im Spätsommer 2014 hatten die Frankfurter den serbischen U 21-Nationalspieler für 1,5 Millionen Euro Ablöse vom VfL Wolfsburg geholt. Von Peppi Schmitt

Nach vielen Verletzungen und wenigen Spielen schien die Zeit des Mittelfeldspielers nach Ablauf des Vertrages in diesen Tagen zu Ende zu gehen. Doch ein Spiel, ein ganz besonderes Spiel, das Pokalfinale in Berlin gegen Borussia Dortmund (1:2) hat alles verändert. Medojevic wurde von Trainer Niko Kovac völlig überraschend in der Anfangsformation aufgeboten und machte seine Sache so gut, dass der Trainer schon gleich nach dem Abpfiff darüber nachdachte, den auslaufenden Vertrag vielleicht doch noch zu verlängern. Nun, knapp zwei Wochen später, deutet alles darauf hin, dass es tatsächlich so kommen wird und Medojevic einen neune Einjahresvertrag unterschrieben wird.

„Wir haben miteinander gesprochen“, sagte Medojevic heute, „noch ist nichts definitiv, aber ich würde mich sehr freuen, wenn es klappt.“ Zwei Tage nach dem Endspiel war Medojevic mit dem Auto in seine serbische Heimat nach Novisad gereist. Mit guten Gefühlen. Und die waren nicht nur in der Hochzeit seiner Schwester begründet, die er am Wochenende gemeinsam mit der ganzen, großen Familie gefeiert hat. „Ich bin dankbar, dass ich Teil dieser Mannschaft war“, erklärte er, „ich habe mich in Frankfurt immer wohl gefühlt, obwohl es eine schwere Zeit war.“ Die Anteilnahme während seiner schlimmen Verletzungsserie hatte ihn sehr beeindruckt. „Ich habe viele freundliche Menschen kennengelernt, ich habe auch viele Freundschaften geschlossen“, hat er gesagt, „das werde ich nie vergessen.“

Auf einen neuen Vertrag der nun winkt, hat der 26 Jahre alte Profi gehofft, aber wirklich damit gerechnet hat er nicht. Konnte er auch nicht. Denn in der abgelaufenen Saison hat er tatsächlich nur ein einziges Spiel bestritten, eben das Endspiel. Das ist eine Geschichte wie aus einem Märchen. Insgesamt nur 28 Bundesligaspiele hat er für die Eintracht bestritten, je vierzehn in der Saison 2014/15 und 2015/16, das bislang letzte am 12. März 2016 beim 0:3 in Mönchengladbach. Es war damals das erste Spiel von Trainer Niko Kovac und Medojevic hatte 90 Minuten auf dem Platz gestanden. In der Woche darauf aber wurden die Achillessehnenschmerzen, die ihn schon lange geplagt hatten, so stark, dass es nicht mehr weiter ging.

Wochen und Monate hatte er zuvor bei Training und Spielen nur mit Medikamenten durchgehalten. Nun musste er wegen eines Achillessehnenanrisses pausieren. Und ließ sich in der Folge operieren. Auch wenn er am zweiten Spieltag in Darmstadt und am achten Spieltag in Hamburg im Aufgebot gestanden hatte, der Anschluss wollte ihm nicht mehr so richtig gelingen. Vor allem, weil er nie hundertprozentig fit war. Denn als Folge der Achillessehnen-OP bereitete nun das Knie Probleme. Womöglich wegen Fehlbelastungen. Und so konnte Medojevic mehr in der Reha arbeiten als auf dem Platz trainieren.

Umso überraschender kam dann der Einsatz im Pokalendspiel. Nach knapp zwei Wochen Training gemeinsam mit den Kollegen war dies auch der personellen Not im Mittelfeld geschuldet. Medojevic, der so viel Pech mit Verkettungen hatte, profitierte da einmal vom Pech der Kollegen Makoto Hasebe und Omar Mascarell, die wegen Verletzungen nicht dabei sein konnten. „Der Trainer hat mir Vertrauen geschenkt, das war fantastisch“, sagte Medojevic, der im Finale dann lief, so lange ihn die Füße trugen. Nach einer knappen Stunde musste er entkräftet vom Platz. „Er hat seine Sache außerordentlich gut gemacht“, lobte später Trainer Kovac.

Das größte Lob aber, waren die Einschätzungen der Kritiker: Als er den Platz verlassen hatte, hatte es einen Bruch im Eintracht-Spiel gegeben. Nun könnte es also zum größten Happy-End seit der Rückkehr von Marco Russ nach einer Krebserkrankung kommen. Die Eintracht will Medojevic wohl für ein weiteres Jahr binden. Und der würde ein konkretes Angebot gerne annehmen. „Ich will zeigen, dass ich gut spielen kann“, sagt er, „ich wäre froh, wenn ich dem Verein, der immer zu mir gestanden hat, etwas zurückzahlen könnte.“ In den nächsten Tagen soll die neue Vereinbarung unter Dach und Fach gebracht werden.

