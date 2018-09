MÖNCHENGLADBACH - Die Saison ist noch jung und doch darf sich die Frankfurter Eintracht wohl auf Abstiegskampf einstellen.

Nur vier Punkte nach fünf Spielen sind eine schwache Ausbeute und auch die Leistung beim 1:3 (0:0) in Mönchengladbach macht wenig Hoffnung, sich bald von den hinteren Rängen verabschieden zu können.

„Das war eine unnötige Niederlage“, befand Manager Bruno Hübner. Abwehrspieler Evan Ndicka meinte: „Es war lange ausgeglichen. Wir müssen die Niederlage schnell abhaken. Vier Punkte sind noch nicht viel. Aber das Rad wird sich zu unseren Gunsten drehen.“

Das Offensivspiel der Eintracht funktionierte gestern Abend überhaupt nicht. Die Gastgeber waren einen Tick besser. Alassane Plea und Thorgan Hazard hatten die Borussia 2:0 in Führung gebracht, der eingewechselte Vize-Weltmeister Ante Rebic den Anschlusstreffer erzielt. Nico Elvedi den Schlusspunkt gesetzt. Es war ein gerechtes Resultat, entsprach dem Spielverlauf. Die Eintracht hatte einfach von Beginn an zu wenig investiert. Erst nach dem Rückstand beteiligten sich die Hessen so wirklich am Spiel. Da war es aber schon zu spät, auch wenn sich noch die eine oder andere Gelegenheit zur Ergebnisverbesserung ergab.

Zwei Änderungen gegenüber dem Heimspiel gegen Leipzig hatte der Frankfurter Trainer Adi Hütter vorgenommen. Für de Guzman und Jovic kamen Willems und Müller in die Mannschaft. Nicht nur die personelle Zusammenstellung hatte sich geändert, auch das System. Die Eintracht kehrte zu einer Viererkette zurück.

Das Spiel begann dann mit einem Pfeifkonzert. Unter dem Motto „wir pfeifen auf eure Spieltagszerstückelung“ machten die Gladbacher Fans ihrer Wut mit Trillerpfeifen Luft. Viele waren gleich ganz zu Hause geblieben, die Kulisse von 41 257 Zuschauern war mau. Das Spiel litt unter der Stimmung. Der Protest dauerte bis zur 20. Minute und die Partie begann erst danach so richtig. Die klareren Chancen hatten bis zur Pause die Gastgeber. Sie scheiterten aber immer wieder am besten Frankfurter, an Kevin Trapp. Der Torwart zeigte zwei, drei Klasseparaden, die beste nach einem Kopfball von Ginter zwei Minuten vor der Halbzeit. Die Eintracht ihrerseits kam in der ersten Halbzeit im Grunde nicht ein einziges Mal gefährlich vors Borussen-Tor. Bei einem abgefälschten Schuss des schwachen Nicolai Müller musste Torwart Sommer einmal eingreifen, mehr kam nicht auf seinen Kasten.

Nach der Pause wurde der Druck stärker. Hazard platzierte einen Freistoß ans Außennetz in der 52. Minute, vier Minuten später war es dann so weit. Plea traf. Die Führung war verdient. Im Gegenzug hatte die Eintracht ihre bis dahin einzige Chance. Abraham köpfte aus kurzer Distanz vorbei. Und dann nahm die Niederlage endgültig ihren Lauf. Die Frankfurter mussten offensiver werden, damit automatisch die Deckung lockern. Ein gefundenes Fressen für die Borussia. Zudem schickte Trainer Hütter für Müller Rebic aufs Feld. Doch bevor er zum ersten Mal so richtig eingreifen konnte, war die Partie entschieden. In der 65. Minute stand Hazard völlig frei – 2:0.

Nach einem Missverständnis in der Abwehr kam die Eintracht noch einmal heran. Haller verlängerte und Rebic setzte sich gegen Torwart Sommer durch. Der Abschluss in der 74. Minute weckte noch einmal die Lebensgeister der Hessen. Doch es reichte nicht. Im Gegenteil, Elvedi erhöhte fünf Minuten vor dem Ende auf 3:1.

Gladbach: Sommer - Beyer, Ginter, Elvedi, Wendt - Kramer - Hofmann, Neuhaus - Herrmann (76. Zakaria), Hazard (89. Traoré) - Pléa (73. Johnson)

Frankfurt: Trapp (Note 3) - da Costa (3,5), Abraham (2,5), Ndicka (3,5), Willems (4)- G. Fernandes (3/72. de Guzmán) - Gacinovic (4/73. Jovic), Hasebe (3)- N. Müller (5/62. Rebic), Kostic (3,5) - Haller (3)

SR: Jablonski (Bremen) - Zu.: 41257 - Tore: 1:0 Pléa (56.), 2:0 Hazard (65.), 2:1 Rebic (74.), 3:1 Elvedi (85.) J sp

