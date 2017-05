Zusammen gegen das Feindbild DFB

Berlin - Zwischen Eintracht- und Dortmund-Fans bleibt es in Berlin ausgesprochen friedlich. Dennoch droht beiden Klubs wegen des Abbrennens von Bengalos neuer Ärger. Von Daniel Schmitt

Um 21.55 Uhr schunkeln 21 000 Fans im Berliner Olympiastadions von links nach rechts und wieder zurück. Es sind nicht etwa die Dortmunder Anhänger, sondern die Frankfurter, die lautstark im Chor singen. Sie feiern ihr Team – und sie feiern sich selbst. Für eine tolle Choreografie mit einem riesigen Adler, für lautstarke Unterstützung während des Spiels und für einen erlebnisreichen Tag ohne Happy End.

Der harte Kern der hessischen Anhänger macht sich in der Nacht von Freitag auf Samstag in zwei Sonderzügen auf den Weg. Andere reisen mit Bus, Auto, Bahn oder dem Flugzeug an. Ab 11 Uhr sind die Cafés komplett in der Hand von Fußball-Fans. Im Westen der Stadt dominiert Schwarz-Gelb, im Osten Schwarz-Rot. Auf dem Alexanderplatz, der in „Alex-Meier-Platz“ umgetauft wird, organisiert die Eintracht mit dem DFB ein Fanfest. Adler Attila, Präsident Peter Fischer und Lajos Detari, Pokalheld von 1988, auf der Bühne, 3000 Fans davor – darunter auch eine Gruppe aus Dreieich. Etwa 15 Leute sind es, die sich mit Apfelwein und Bier auf das Spiel einstimmen. Als ein junger Mann, etwa 25 Jahre alt, den Rest um sich versammelt, wird es hektisch. Er hat die Karten besorgt. „Ganz stark“, sagt sein Gegenüber, als er das begehrte Stück Papier in der Hand hält. „Das wird unser Tag“, meint ein anderer. Ein dritter schaut das Ticket an und beschwert sich, dass er einen Platz mit eingeschränkter Sicht habe. So steht es auf der Karte. „Beschwer’ dich nicht, ich kann sie auch verkaufen“, scherzt der Organisator. Und das hätte er tatsächlich tun können. Überall in der Stadt suchen Fans Tickets. Die Schwarzmarktpreise: bis zu 500 Euro.

Ortswechsel: Weil das offizielle Fanfest zu kommerziell anmutet, sucht sich der harte Kern einen Alternativtreff. Rund 1000 Fans versammeln sich in einem Park im Südwesten der Stadt. Gesäumt von Polizisten genießen sie auf einer Wiese die Sonne. „Keine Auffälligkeiten“, meldet ein Polizist über sein Funkgerät. So ist es auch später rund um das Stadion. Während die Eintracht-Anhänger in proppenvollen U-Bahnen zur Arena fahren, kommen die Dortmunder mit der S-Bahn. Die Fantrennung gelingt. Selbst im Stadion scheinen sich die Fans beider Lager so einig wie nie. Kurz vor dem Anpfiff schreien Hessen und Westfalen abwechselnd „Scheiß DFB“. Auf einem Plakat erklären BVB-Anhänger dem Verband gar den Krieg. Während der 90 Minuten fackeln schließlich beide Seiten Bengalos ab.

Das Sportgericht werde sich „intensiv mit Sanktionsmaßnahmen“ befassen, so der DFB. Es habe verstärkte Kontrollen gegeben, sagt Generalsekretär Friedrich Curtius, „dass dennoch Feuerwerk ins Stadion gelangt ist, zeigt die kriminelle Energie.“ Mit dem gemeinsamen Feindbild DFB bleibt es zwischen den Fan-gruppen dagegen ruhig, nur ein Vorfall wird bekannt. So wollen BVB-Anhänger, die keine Karte haben, nach Abpfiff ins Stadion stürmen, um den Sieg zu feiern. Blaulicht. Fans werden zurückgehalten. Nach fünf Minuten ist die Lage unter Kontrolle. Die Frankfurter Fans bekommen davon nichts mit. Sie schunkeln und singen: „Den Eintracht-Frankfurt-Walzer tanzen wir... du mit mir, ich mit dir...“

Quelle: op-online.de