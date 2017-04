Zwei Chancen zur Krönung

In wenigen Wochen steht ein 25-Jahre-Jubiläum für die Frankfurter Eintracht an. Grund zum Feiern ist das sicher nicht, denn vor 25 Jahren, am 16. Mai 1992, hat die Eintracht in Rostock ihre größte und letzte Chance auf den deutschen Meistertitel verspielt.

Vier Jahre vorher, 1988, hat die Eintracht ihren letzten Titel gewonnen. DFB-Pokalsieger. Dann folgten Abstiege, Aufstiege, 2006 fast ein DFB-Pokalsieg. Nach elf Jahren bietet sich der Eintracht wieder die pro Dekade einmalige Chance, den Briefkopf mit einem Titel zu erweitern. Natürlich sind die Frankfurter am 27. Mai Außenseiter. Na und? Wer es mit zwei „echten“ Siegen in fünf Spielen ins Endspiel schafft, der muss auch in Berlin nicht gewinnen, um den Pokal einzupacken. Dreimal haben die Frankfurter im Elfmeterschießen gewonnen, da reichen auch im Finale 120 Minuten und ein paar Elfmeter. Aber die Aussicht auf das große Spiel in Berlin kann dem einen oder anderen auch den Blick für das Tagesgeschäft trüben. In der Bundesliga kämpft die SGE schließlich noch um einen Platz im internationalen Geschäft. Schonung für Berlin darf und kann es nicht geben. In der Bundesliga wird Platz sieben für die Europa League reichen. Da liegt die Eintracht nur einen Punkt zurück. Doppelte Chance also für die Frankfurter, 2017/18 ihr Betätigungsfeld auf internationale Ebene auszuweiten. Wie auch immer der Saisonendspurt ausgehen wird, die Eintracht hat eine sehr gute Saison gespielt. Jetzt fehlt nur noch die Krönung. JOCHEN KOCH Quelle: op-online.de