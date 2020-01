Testspiel im Live-Ticker: FC Bayern hat beim Zweitligisten richtig Probleme - Neuer orientierungslos

Der 1. FC Nürnberg und der FC Bayern: Einst liefern sich die Erzrivalen harte Duelle in der Bundesliga, heute trennen sie Welten. Das Testspiel der beiden Klubs im Live-Ticker.

Bundesliga -Riese FCB testet beim bayerischen Erzrivalen im Max-Morlock-Stadion.

-Riese FCB testet beim bayerischen Erzrivalen im Max-Morlock-Stadion. Rekordmeister reiste aus Trainingslager in Doha an, Hansi Flick steht im Fokus.

1. FC Nürnberg: Dornebusch - Heise, Sörensen, Margreiter, Nürnberger - Jäger, Behrens, Kerk, Dovedan - Frey, Lohkemper FC Bayern München: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich - Perisic, Tolisso, Goretzka, Coutinho - Müller Tore: - Schiedsrichter: Asmir Osmanagic (Stuttgart)

22. Minute: 1. F C Nürnberg - FC Bayern 1:0, Torschütze: Frey.

FC Bayern taumelt gegen den 1. FC Nürnberg gewaltig

20. Minute: Jetzt die Bayern: Perisic kreuzt vor dem Kasten und wird durch Goretzka in Szene gesetzt. Doch der Kroate hämmert den Ball weit über den Giebel hinweg.

18. Minute: Riesen-Chance für Nürnberg! Routinier Margreiter steht bei einem Eckball völlig frei und setzt die Kugel per Kopf knapp neben den Pfosten. Da schlampern die Bayern in der Defensive.

17. Minute: Wieder ein Angriff der Nürnberger, die hier munter mitspielen. Davies klärt eine Szene.

16. Minute: Boateng spielt neben Alaba in der Abwehrmitte. Wird der Weltmeister wegen der Verletztenmisere doch noch zum wichtigen Problemlöser? Dieses Spiel gibt Coach Flick erste Aufschlüsse.

14. Minute: Die Bayern tasten sich an das Tor heran. Coutinho kommt am kurzen Pfosten an die Kugel, zieht kurz nach innen und trifft dann das Außennetz,

11. Minute: Gefährlicher Eckball der Franken. Der 1. FCN versucht vor aqllem, mit dem wuchtigen Mittelstürmer Frey dagegen zu halten.

1. FC NÜrnberg - FC Bayern München: Oliver Kahn ist im Stadion

10. Minute: Notiz am Rande: Der neue Vorstand Oliver Kahn ist mit der Mannschaft von Doha nach Nürnberg geflogen und schaut sich das Spiel von der Tribüne gemeinsam mit Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge an.

8. Minute: Der FC Bayern hat die Initiative übernommen. Immer wieder suchen die Kollegen Müller. Die Münchner wirken frisch.

6. Minute: Die Nürnberger Fans machen kräftig Stimmung. Rund 25.000 Zuschauer sind da. Das ist unter dem Schnitt des Clubs, der in der 2. Liga bei 31.000 Zuschauern liegt.

6. Minute: Wieder Müller! Chippball ins Zentrum, doch der Weltmeister bekommt die Kugel nicht unter Kontrolle.

5. Minute: Chance für die Bayern! Müller wird geblockt, Pavard hält im Strafraum drauf. Doch Dornebusch, eigentlich nur der Ersatzmann vom Ersatzkeeper, pariert gut.

4. Minute: Die Bayern pressen sehr hoch, attackieren die Abwehr der Franken früh. Das ist Hansi-Flick-Fußball.

2. Minute: Riesen-Chance für Nürnberg! Dovedan ist durch, Neuer kommt zögerlich aus seinem Kasten. Der Nürnberger lupft die Kugel über den Weltmeister hinweg aufs Tornetz. Das war knapp!

1. Minute: Los geht es im Max-Morlock-Stadion mit dem fränkisch-bayerischen Derby!

15.20 Uhr: Club-Coach Jens Keller bei Magenta Sport: „Wir haben seit ner Woche erst trainiert. Wir haben diese Woche sehr hart und viel trainiert, da wird schon eine Müdigkeit bei meiner Mannschaft da sein. Deswegen ist das nicht ganz ideal heute“, sagt der Schwabe zum Test gegen die Bayern, der ihm offenbar nicht ganz gelegen kommt.

FC Bayern: Flick über Salihamidzic - „Wir versuchen das gemeinsam...“

15.17 Uhr: Flick spricht auch über die öffentliche Transfer-Meinungsverschiedenheit mit Sportdirektor Salihamidzic.

„Wenn wir alle zur Verfügung haben, ist das realistisch“, meint er über die Ziele und erklärt zum Kader: „Aktuell lässt uns die Verletztensituation wenige Alternativen. Joshua Kimmich ist gegen Hertha auch noch gesperrt. Hasan und ich wollen gemeinsamen Erfolg. Wir versuchen das gemeinsam in die richtigen Wege zu lenken. Dass der Verein Erfolg hat, ist unser gemeinsames Ziel.“

15.15 Uhr: Hansi Flick ist bei Magenta Sport am Mikrofon: „Es ist immer ein Derby gewesen, immer was ganz Besonderes. Hier war immer viel Leidenschaft im Spiel“, sagt der Badener.

Flick gibt sich auch in Nürnberg selbstbewusst: „Jeder Trainer hat seine eigenen Identität, und das ist auch gut so. Die Mannschaft hat im Trainingslager hervorragend mitgezogen. Das macht das Trainerteam stolz.“

15.10 Uhr: Das Spiel heute ist der einzige Test der Bayern vor der Bundesliga-Rückrunde. Diese beginnt für die Münchner am Sonntag, 19. Januar, 15.30 Uhr, bei Ex-Trainer Jürgen Klinsmann und Hertha BSC.

15.05 Uhr: Mit Zirkzee, Dajaku, Singh, Mai, Batista-Meier, Richards, Arrey-Mbi, Zaiser, Tillmann und Arp sitzen heute fast ausschließlich Youngster auf der Bank, bis auf Ersatzkeeper Ulreich.

Das eine oder andere Talent dürfte heute zum Einsatz kommen und weitere Spielpraxis auf höchstem Niveau sammeln.

15.00 Uhr: Bei der offensichtlichen Meinungsverschiedenheit bezüglich Transferfragen hat Bayern-Trainer Hansi Flick gegen Sportdirektor Hasan Salihamidzic nachgelegt - und zwar im Flieger von Doha nach Nürnberg.

„Die Verletzungssituation ist nicht berauschend“, sagte der 54-jährige Badener selbstbewusst: „Die Winter-Periode ist dazu da, um gewisse Dinge etwas zu regulieren. Das war einfach mein Anliegen, das auch so zu äußern. Das werden die Spieler auch nicht anders sehen.“

1. FC Nürnberg - FC Bayern: Bei den Münchner offenbart sich ein Problem

14.50 Uhr: Zwar wurde das Trainingslager in Doha intensiv genutzt. Doch die heutige Aufstellung wirft die Frage auf, warum der FC Bayern auf dem Transfermarkt für die Offensive nicht nachlegt.

Mit Serge Gnabry fehlt der erste Ersatzmann für Robert Lewandowski, der nach seiner Leisten-OP noch pausiert. Doch weder Ivan Perisic oder Thomas Müller sind klassische Mittelstürmer - oder strafen sie heute die Kritiker Lügen?

14.40 Uhr: Es wird nicht nur die Frage sein, wer heute bei Bayern im Sturm spielt - Thomas Müller oder Ivan Perisic? Sondern auch, wieviele Zuschauer letztlich ins Max-Morlock-Stadion kommen.

Unter der Woche waren erst 23.000 Tickets verkauft. Das Kontingent des FC Bayern, 2.000 Karten, war dagegen schnell vergriffen. Für viele hartgesottene Bayern-Fans ist das Derby gegen den Club nach wie vor absolut prestigeträchtig.

14.30 Uhr: Auch die Nürnberger haben ihre Aufstellung bei Social Media veröffentlicht. Und in der Startelf der Franken steht tatsächlich ein Nürnberger, Außenverteidiger Fabian Nürnberger.

FC Bayern: Thomas Müller oder Ivan Perisic im Sturm?

14.19 Uhr: Die Aufstellung der Bayern ist da. Der Kader ist ja ordentlich ausgedünnt. Deshalb beginnt Jerome Boateng in der Innenverteidigung, Ivan Perisic startet wohl im Angriff.

Mit dieser 1️⃣1️⃣ ins erste Spiel 2020!



Das Fränkisch-Bayerische Duell LIVE und KOSTENLOS mitverfolgen:

12.24 Uhr: Das Programm im Trainingslager der Bayern war, glaubt man Hansi Flick, „ziemlich tough“. Gönnt er dem einen oder anderen deshalb heute eine Pause? Besonders gespannt dürften deshalb die Nachwuchsstars Zirkzee, Dajaku, Batista-Meier, Singh und Mai sein. Sie haben gute Chancen auf einen Einsatz im Traditionsduell.

10.13 Uhr: Plusgrade, die Hoffnung auf Sonnenschein und ein Fußballspiel um 15.30 Uhr. Der heutige Samstag fühlt sich so gar nicht nach Januar an. Mit mulmigem Klimagefühl freuen wir uns trotzdem auf den Test der Bayern beim 1.FCN.

Testspiel im Live-Ticker: FC Bayern probt beim Erzrivalen den Ernstfall

München/Nürnberg - Seit Tagen stichelt der 1. FC Nürnberg via Social Media gegen den großen FC Bayern aus München, zeigt Tore aus früheren Duellen gegen den Rekordmeister. Vorahnung oder Frustbewältigung?

1. FC Nürnberg - FC Bayern: Der Club kämpft gegen den Abstieg

Schließlich ist der Club nach dem Bundesliga-Abstieg und einer völlig missratenen Hinrunde nur 16. der 2. Liga - und kämpft unter dem neuen Trainer Jens Keller (ehemals FC Schalke und VfB Stuttgart) plötzlich gegen den Absturz in die Drittklassigkeit.

Erstmals kommt @OliverKahn morgen als Bayern-Vorstand nach Nürnberg.



Wir haben mal kurz nachgeschaut, wie das so war, als er noch als Torwart zu Gast war... #fcn #fcnfcb pic.twitter.com/BsDLJRoQiu — 1. FC Nürnberg (@1_fc_nuernberg) 10. Januar 2020

An diesem Samstag nun sind die Bayern mal wieder im Max-Morlock-Stadion im Frankenland zu Gast (15.30 Uhr/ live bei Magenta Sport) - mit reichlich Themen im Gepäck, sozusagen. Wäre da zum Beispiel der polarisierende Transfer von Schalke-Keeper Alexander Nübel nachMünchen.

FC Bayern: Salihamidzic und Flick sind sich bei Transfers nicht einig

Oder etwa die Meinungsverschiedenheit zwischen Sportdirektor Hasan Salihamidzic und Trainer Hansi Flick wegen nicht getätigter Transfers in der Winterpause, während die Trainer-Frage bei den Bayern langfristig weiter offen ist und immer noch der Name Pep Guardiola über dem Kosmos des Double-Siegers schwebt.

+ Fokussiert: Hansi Flick (Mi.) beim FC Bayern. © dpa / Peter Kneffel

Die Münchner sind indes mit einer Sondermaschine direkt aus dem Trainingslager in Doha, wo Vorstand Oliver Kahn gleich mal seine neue Macht demonstrierte, nach Nürnberg angereist. Verzichten muss Flick beim Zweitligisten jedoch auf den Spanier Thiago, der Nachwuchs erwartet und deshalb schon früher aus Katar wieder abgereist war.

FC Bayern: Gnabry, Lewandowski, Coman, Süle und Thiago fehlen

Zudem fehlen Serge Gnabry (Achillessehnenprobleme), Torjäger Robert Lewandowski (Aufbautraining nach Leisten-OP), Javi Martinez (Muskelverletzung im Oberschenkel) und die Langzeitverletzten Kingsley Coman (Kapseleinriss im Knie) und Niklas Süle (Reha nach Kreuzbandriss).

Welche Elf schickt Flick stattdessen ins Bayern-Derby? Verfolgen Sie das Testspiel des Bundesliga-Dritten beim 1. FCN am Samstag ab 15.30 Uhr hier im Live-Ticker.

