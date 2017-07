Kein FCB oder BVB im Free-TV: Das ist die 1. Runde des DFB-Pokal

Tage, Anstoßzeiten

+ © dpa Das Objekt der Begierde: der DFB-Pokal © dpa

64 Mannschaften treten auch in der Saison 2017/18 wieder an, um das Endspiel des DFB-Pokal in Berlin zu erreichen. Nun wurden die genauen Ansetzungen für die 1. Runde veröffentlicht.