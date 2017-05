Fortunas Heimfluch hält an - Club gewinnt in Sandhausen

Düsseldorf/Sandhausen - Fortuna Düsseldorf und die Würzburger Kickers bleiben in der 2. Liga in großer Abstiegsgefahr. Der 1. FC Nürnberg hat sich hingegen auf einen einstelligen Tabellenplatz verbessert.

Für Fortuna Düsseldorf wird die Lage in der 2. Bundesliga immer bedrohlicher. Im Kellerduell am 32. Spieltag gegen die Würzburger Kickers mussten sich die Rheinländer mit einem 1:1 (0:0) zufrieden geben und sind mittlerweile seit elf Heimspielen in Folge ohne Sieg.

Lukas Fröde (86.) traf mit einem Fernschuss zum 1:0 für die Mainfranken, Julian Schauerte (90.) rettete die Gastgeber und bewahrte sein Team vor dem Sturz auf Rang 16, den weiterhin die Kickers einnehmen. Beide Klubs trennen nur zwei Punkte.

Im zweiten Samstagspiel gewann der 1. FC Nürnberg 1:0 (0:0) beim SV Sandhausen und verbesserte sich auf Position sieben. Abdelhamid Sabiri (70.) traf per Kopf für die Franken. Sandhausen hat von seinen vergangenen 13 Partien nur eine gewonnen (fünf Unentschieden und sieben Niederlagen). Die Nürnberger haben nach fünf Auswärtspartien ohne Sieg wieder einen Dreier in der Fremde eingefahren.

Kickers kassieren Ausgleich kurz vor Schluss

Vor 27.192 Zuschauern in Düsseldorf war Würzburg in der ersten Hälfte das bessere Team. Sebastian Neumann, Patrick Weihrauch und Tobias Schröck vergaben bei einer Dreifachchance in der 25. Minute die mögliche Führung für den Aufsteiger, während die ideenlose Fortuna nur einmal kurz vor dem Pausenpfiff durch Ihlas Bebou vor dem gegnerischen Tor für Gefahr sorgte.

Auch nach dem Seitenwechsel wurde es aus Düsseldorfer Sicht nicht besser, obwohl die Fortuna nach der Einwechslung von Rouwen Hennings mit zwei Spitzen agierte. Fortuna-Torwart Michael Rensing bewahrte sein Team in der 52. Minute mit einer starken Parade nach einem Freistoß von Nejmeddin Daghfous vor einem Rückstand. Die Würzburger bestimmten in der Folge weiter das Geschehen, offenbarten aber einmal mehr ihre eklatante Abschlussschwäche. Erst Fröde besaß das nötige Fortune im Abschluss. Schauerte erlöste dann die Düsseldorfer mit dem Ausgleichstor in der Schlussminute der regulären Spielzeit.

"Wir haben ein sehr nervöses Spiel gesehen, man hat beiden Mannschaften die Angst angemerkt. Ich bin aber sehr enttäuscht, dass wir nicht gewonnen haben", sagte Fortuna-Trainer Friedhelm Funkel nach dem Abpfiff bei Sky.

Nürnberg und Sandhausen trennen nun vier Punkte

Der ehemalige deutsche Rekordmeister Nürnberg hat derweil seinen Vorsprung in der Zweitliga-Tabelle vor Sandhausen auf vier Punkte ausgebaut. Richard Sukuta-Pasu besaß vor 8408 Zuschauern in der ersten Halbzeit (20./27./30.) drei gute Chancen für die Gastgeber, um das 1:0 zu erzielen. Doch er vergab jeweils. Die Sandhäuser zeigten zunächst mehr Zielstrebigkeit. Der FCN tat sich schwer, um in Schwung zu kommen. Erst gegen Ende der ersten Hälfte wurde das Offensivspiel der Gäste effizienter.

Die beste Chance für die Franken besaß Hanno Behrens, der in der 40. Minute einen Kopfball auf die Latte des SVS-Tores setzte. Von dort sprang der Ball ins Tor-Aus. In der zweiten Halbzeit waren die Nürnberger die engagiertere und bessere Mannschaft. Ein ums andere Mal wurde Gefahr vor dem Sandhäuser Tor heraufbeschworen.

Am Freitag waren unter anderem der TSV 1860 München, Hannover 96 und der 1. FC Kaiserlautern im Einsatz.

SID