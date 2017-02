VfB schlägt Sandhausen, Union besiegt Bielefeld

Der VfB Stuttgart ist klar auf Kurs in Richtung sofortiger Bundesliga-Rückkehr. Und nach dem Sieg über die Arminia iat auch Union Berlin ein Aufstiegskandidat.

Union Berlin - Arminia Bielefeld 3:1 (1:1)

Der 1. FC Union Berlin rückt dicht an das Führungstrio der 2. Fußball-Bundesliga heran. Die „Eisernen“ besiegten am 20. Spieltag Arminia Bielefeld mit 3:1 (1:1) und stehen jetzt mit 35 Zählern punktgleich mit Hannover 96 auf Rang drei. Allerdings können die Niedersachsen am Montag gegen Bochum den Vorsprung noch ausbauen. Vor 20 258 Zuschauern an der „Alten Försterei“ erzielten am Sonntag Kapitän Felix Kroos (22. Minute), Damir Kreilach (63.) und Sebastian Polter (83.) die Tore für die überlegenen Berliner. Bielefelds Fabian Klos nutzte eine Unkonzentriertheit in der Berliner Abwehr zum zwischenzeitlichen Ausgleich (44.). Die auswärts in dieser Saison noch sieglose Arminia rutschte mit 17 Punkten auf Rang 17 ab.

VfB Stuttgart - SV Sandhausen: 2:1 (1:0)

Der VfB Stuttgart hat seine Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga dank Torjäger Simon Terodde ausgebaut. Der Aufstiegsaspirant gewann am Sonntag glücklich mit 2:1 (1:0) gegen den SV Sandhausen und feierte den dritten Rückrundensieg in Serie. Nach Teroddes Saisontoren 13 und 14 (45.+2/Foulelfmeter, 85. Minute) wuchs der Vorsprung auf den Tabellenzweiten Eintracht Braunschweig auf fünf Punkte. Verfolger Hannover 96 kann im Montagspiel gegen Bochum bis auf drei Zähler heranrücken. Für Sandhausen endete vor 45 560 Zuschauern trotz des zwischenzeitlichen Ausgleichs von Richard Sukuta-Pasu (62.) eine Serie von fünf Spielen ohne Niederlage.

FC St. Pauli - Dynamo Dresden 2:0 (1:0)

Mit dem zweiten Sieg binnen einer Woche hat der FC St. Pauli in der 2. Fußball-Bundesliga die Rote Laterne an Erzgebirge Aue weitergereicht. Die Hamburger setzten sich vor 29.546 Zuschauern im ausverkauften Millerntor-Stadion gegen Dynamo Dresden mit 2:0 (1:0) durch, es war erst der zweite Saisonerfolg der Hanseaten vor eigenem Publikum. Den Führungstreffer erzielte in der 28. Minute Kyoung-Ro Choi. Der Südkoreaner profitierte von einem verunglückten Rückpass des Dresdners Niklas Hauptmann und war mit einem Flachschuss von der Strafraumgrenze erfolgreich. In der 59. Minute traf Cenk Sahin aus kurzer Distanz, diesmal hatte zuvor Dynamo-Verteidiger Giuliano Modica gepatzt.

sid/dpa